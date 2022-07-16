الكاظمي لـ"العربية": العلاقة مع السعودية تتطور بشكل كبير
رئيس الوزراء العراقي: نشارك في قمة جدة للتأكيد على الدور المهم للعراق في المنطقة
قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، عند وصوله إلى مدينة جدة الجمعة، إن "العلاقة مع السعودية في أحسن حالاتها وتتطور بشكلٍ كبير".
وأكد الكاظمي في تصريح لقناتي "العربية" و"الحدث" أن "هناك الكثير من الأمور المشتركة بين العراق والسعودية"، مضيفاً: "اليوم تم التوقيع على الربط الكهربائي مع المملكة والخليج وهذا يشكل تطورا مهماً".
وأشار الكاظمي إلى أنه يشارك في قمة جدة "للتأكيد على الدور المهم للعراق في المنطقة" وسيناقش "الكثير من الملفات وعلى رأسها الاقتصاد".
وفي شأن آخر، قال الكاظمي إن العراق "يؤكد على دعم القضية الفلسطينية.. ولن يكون في أي محور في المنطقة ضد محور آخر"، مشيراً إلى أن "علاقات العراق مع العرب ودول الجوار في أحسن حالاتها".
وحول العلاقات بين طهران وواشنطن، قال الكاظمي إن الحوار الأميركي-الإيراني "نتائجه ستكون إيجابية على المنطقة"، مشيراً إلى أن "العراق يسعى لفتح باب الحوار".
وأكد رئيس الوزراء العراقي أنه يتطلع "لعلاقات أوسع مع واشنطن"، كما أكد أن بغداد ستنسق "مع جميع الدول لمحاربة الإرهاب".
هذا والتقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في جدة الجمعة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.
وجرى خلال اللقاء، "استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وفرص التعاون الواعدة، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية".
في سياق متصل، وقعت هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ووزارة الكهرباء العراقية، على هامش قمة جدة للأمن والتنمية التي تستضيفها المملكة، عقد الربط بين شبكة الربط الخليجي وشبكة كهرباء جنوب العراق، بحضور وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان ووزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار.
كما وقع الأمير عبدالعزيز بن سلمان وإحسان عبدالجبار المحضر التنفيذي الخاص بمبادئ اتفاق الربط الكهربائي بين السعودية والعراق، وذلك تنفيذاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في بداية عام 2022.
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