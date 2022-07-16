مباحثات بين ولي العهد والكاظمي.. وتوقيع اتفاقيات متصلة بالكهرباء

التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في جدة الجمعة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

وجرى خلال اللقاء، "استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وفرص التعاون الواعدة، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

#فيديو_واس | سمو #ولي_العهد ودولة رئيس وزراء #العراق يستعرضان في #جدة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وفرص التعاون الواعدة، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية.#واس pic.twitter.com/tiBj9RpePr — واس الأخبار الملكية (@spagov) July 15, 2022

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وحضر اللقاء، وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ووزير التجارة السعودي ماجد بن عبدالله القصبي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى العراق عبدالعزيز الشمري.

فيما حضر من الجانب العراقي، وزير الخارجية فؤاد حسين، ووزير النفط إحسان عبدالجبار إسماعيل، ووزير التجارة علاء أحمد حسن، وسفير العراق لدى المملكة عبدالستار هادي الجنابي.

وكان الكاظمي قد وصل في وقت سابق الجمعة إلى جدة للمشاركة في "قمة جدة للأمن والتنمية".

وكان في مقدمة مستقبليه لدى وصوله مطار الملك عبدالعزيز الدولي الأمير محمد بن سلمان الذي رحب به وبمرافقيه في السعودية.

الربط الكهربائي بين الشبكة الخليجية وشبكة العراق

في سياق متصل، وقعت هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ووزارة الكهرباء العراقية، على هامش قمة جدة للأمن والتنمية التي تستضيفها المملكة، عقد الربط بين شبكة الربط الخليجي وشبكة كهرباء جنوب العراق، بحضور وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان ووزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار.

وبحسب "واس"، يأتي توقيع هذا العقد، "ترجمةً لتوجيهات قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" انطلاقًا من حرصهم على تنمية العراق وازدهاره.

ووقع العقد من جانب هيئة الربط الكهربائي الخليجي رئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي الخليجي الدكتور نايف العبادي، ومن جانب وزارة الكهرباء العراقية المهندس عادل كريم المخول بصلاحيات الوزير لإدارة وزارة الكهرباء.

ويشمل العقد قيام هيئة الربط الكهربائي الخليجي بإنشاء خطوط ربط كهربائي من المحطة التابعة للهيئة بدولة الكويت إلى محطة الفاو الواقعة بجنوب جمهورية العراق، لإمداد جنوب العراق بنحو 500 ميغاواط من الطاقة من دول مجلس التعاون عن طريق شبكة الربط الكهربائي الخليجي، بما فيها خطوط الربط الكهربائي الجديدة التي سيتم إنشاؤها والتي سيستغرق العمل فيها قرابة 24 شهراً، بقدرة نقل إجمالية تصل إلى 1800 ميغاواط.

توقيع المحضر التنفيذي لمبادئ اتفاق الربط الكهربائي

كما وقع الأمير عبدالعزيز بن سلمان وإحسان عبدالجبار المحضر التنفيذي الخاص بمبادئ اتفاق الربط الكهربائي بين السعودية والعراق، وذلك تنفيذاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في بداية عام 2022.

ونوّه الأمير عبدالعزيز بدور الأمير محمد بن سلمان بالتعجيل في الربط الكهربائي مع العراق، "الذي يأتي تأكيداً للتعاون المستمر في المجالات كافة، وخاصةً المجالات الفنية بين البلدين، كما يُعبّر عن رغبة البلدين في توطيد العلاقات الاقتصادية بينهما، وبما يحقق تطلعات قيادتي البلدين وشعبيهما، والحرص على سرعة تنفيذ المشروع على أرض الواقع".

وبين أن "استكمال هذا المشروع يأتي في إطار رؤية المملكة 2030 وبرامجها التنفيذية، التي تُركز على استثمار الموقع الاستراتيجي للمملكة، وطبيعة الشبكة الكهربائية السعودية، التي تُعد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط والوطن العربي، لجعل المملكة مركزاً إقليمياً لربط شبكات الطاقة الكهربائية".

وتعد مذكرة التفاهم الموقعة مع العراق ومشروع الربط الكهربائي نتيجة لدراسة شاملة ومفصلة، قام بها الفريق الفني المشترك بين الجانبين، وتوصّلت الدراسة إلى أن مشروع الربط الكهربائي السعودي العراقي سيسهم في دعم موثوقية الشبكات الكهربائية في البلدين، وتحقيق وفورات اقتصادية، وتعزيز تحقيق مزيج الطاقة الأمثل من الطاقة لإنتاج الكهرباء، ودعم استيعاب الشبكات الكهربائية لدخول الطاقة المتجددة، وتحقيق الاستثمارات المثلى في مشروعات توليد الكهرباء.

وإضافة إلى ما سيجنيه البلدان من ثمار هذا المشروع، ستُشكّل أعمال الربط الكهربائي بين السعودية والعراق خطوةً لتعزيز فرصة إنشاء سوق إقليمية لتجارة الكهرباء ودعماً لمشاركة البلدين فيها.

الجدير بالذكر أن توقيع المحضر يأتي إنفاذا لما نصت عليه مذكرة التفاهم بشأن الربط الكهربائي، حيث جرى استكمال الإجراءات اللازمة المتصلة بإبرام اتفاقيات الربط الكهربائي بين الشركة السعودية للكهرباء ووزارة الكهرباء العراقية ممثلة بالشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية/ المنطقة الوسطى في العراق، ويتضمن المحضر الموقع مبادئ اتفاق الربط الكهربائي بين الجانبين، الذي سيربط بين عرعر واليوسفية قرب بغداد بسعة 1000 ميغاوات وجهد 400 كيلوفولت بطول يصل إلى حوالي 435 كم.