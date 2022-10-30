نور الرياض "يضيء" العاصمة السعودية بأكثر من 190 عملا فنيا

تستعد العاصمة السعودية لإقامة "نور الرياض 2022" أحد أكبر احتفالات فنون الضوء في العالم، خلال الفترة بين 3 و19 نوفمبر المقبل، لإثراء المشهد الثقافي والفني في المملكة بأكثر من 190 عملا فنيا و500 فعالية مختلفة.

وتقام نسخة العام الحالي من نور الرياض تحت شعار "نحلم بآفاق جديدة" في 40 موقعاً من بينها خمسة مراكز رئيسية في مختلف أنحاء العاصمة، وهي: متنزه الملك عبدالله ومتنزه سلام وحي السفارات وحي جاكس ومركز الملك عبدالله المالي "كافد".

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ويضم الاحتفال معرضاً مصاحباً يقام تحت شعار "من الشُعاع إلى الشغف" في حي جاكس خلال الفترة من 3 نوفمبر إلى 4 فبراير 2023.

ويُعد نور الرياض أحد برامج مشروع الرياض آرت، ويحتفي بالأعمال الفنية المميزة لأكثر من 130 فنانا من 40 دولة، يُشكل الفنانون السعوديون 34% من بينهم.

ويستعرض نور الرياض مجموعة مميزة من الأعمال الفنية، منها 90 عملاً يتم عرضها لأول مرة في الاحتفال المرتقب. وتشمل أبرز هذه الأعمال عرض فيديو باستخدام أجهزة الإسقاط الضوئي بعنوان "حديقة النور" في حي السفارات، من إبداع تشارلز سانديسون.

كما يقدم الفنان دان روزجارد عملا تركيبيا باستخدام الليزر بعنوان "ضوء الماء"، ويرسم مشهداً خيالياً يجسد فيه قوة الماء والمعاني التي يحملها. ويقام عرض الضوء المميز في متنزه سلام، للتركيز على التغير المناخي وتأثيراته.

ويُقدم الفنان السعودي أسعد بدوي عملاً بعنوان "تحضر الشمس مؤتمر الضوء" في "كافد"، استخدم فيه أليافاً زجاجية لصنع أشكال ملونة بشكلٍ ساطع. ويمثل العمل الأرض كقبة زرقاء مدرّجة اللون، والشمس ككرة صفراء مضيئة، ويخلق العمل محاكاة ساكنة لرحلة الشمس بجانب مواقعها الظاهرة والحقيقية.

وبدورها تقدم الفنانة دانية الصالح عملاً في منطقة عود سكوير بعنوان "قصص الحب" والذي تمزج فيه ما بين الصوت والعرض الضوئي، واستخدمت فيه التعلم الآلي لإنتاج فيديو بتقنية التزييف العميق لأشخاص يحركون شفاههم بالتزامن مع قائمة منسقة من أغاني الحب لمجموعة من أشهر نجوم الفن في العالم العربي ومنهم: محمد عبده، وأحلام، وعبدالكريم عبدالقادر، ومي فاروق.

كما سيُقام عرض "نبض من النور" في وسط العاصمة الرياض ليُشكّل جسراً بين برج المملكة وبرج الفيصلية وبرج المجدول. ويرافق العرض، الذي تولى تصميمه مارتن أرناود ويان كيرساله، أنغام الفنان الحائز على جائزة جرامي "زد".

ويحظى الجمهور أيضاً بفرصة حضور عرض طائرات الدرون في متنزه الملك عبدالله من إبداع مارك بريكمان، إذ يُقام الجزء الأول منه تحت عنوان "ترتيب الفوضى: الفوضى المرتبة"، الذي يضم مجموعة مكونة من 2000 طائرة درون. كما يُقام الجزء الثاني بعنوان "كاليدوسكوب".

وسيكون الدخول بشكل مجاني لجميع المواقع التي تحتضن الأعمال الفنية، مع ضرورة الحجز المسبق لبعض المواقع. في حين يتوجب على الزوار شراء تذاكر بمبالغ رمزية للمشاركة في بعض الفعاليات التي ستقام على هامش الاحتفال. وسيعود ريع مبيعات التذاكر في نور الرياض لدعم جهات خيرية.