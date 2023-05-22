ابتسامة وقبلات.. شاهد تحية ريانة برناوي وعلي القرني من الفضاء

بعد وصولهما إلى محطة الفضاء الدولية، أرسل رائدا الفضاء السعوديان ريانة برناوي وعلي القرني، ابتسامات وقبلات لمتابعي مهمتهما التي انطلقت أمس الأحد.

وظهر الرائدان في مقطع فيديو وهما يوجهان تحية من محطة الفضاء، والسعادة تغمرهما بهذه الرحلة التاريخية.

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ووصل أول رائدين سعوديين إلى المحطة الدولية عقب انطلاقهما، الأحد، في مهمة خاصة تعاونت في تنظيمها وكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، وشركة "سبيس إكس"، وشركة "أكسيوم سبيس"، والهيئة السعودية للفضاء.

وانطلق رائدا الفضاء السعوديان على متن الصاروخ "فالكون 9" التابع لشركة "سبيس إكس"، المملوكة للملياردير الأميركي إيلون ماسك، في رحلة تنظمها شركة "أكسيوم سبيس".

أتى ذلك بعدما انطلق صاروخ "فالكون 9" من إنتاج "سبيس إكس" الذي يقل ريانة برناوي وعلي القرني من مركز كينيدي الفضائي في ولاية فلوريدا الأميركية، برفقة رائدة الفضاء السابقة في وكالة "ناسا" بيغي ويتسن، ورائد الأعمال الأميركي جون شوفنر، مساء الأحد.

الأولى عربياً بـ 3 رواد فضاء

وكشف الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة السعودية للفضاء محمد بن سعود التميمي، أن المملكة لديها الآن 3 رواد صعدوا للفضاء، مضيفاً في تصريحات لـ"العربية/الحدث" من فلوريدا، أن السعودية أصبحت هي الأولى عربياً بإرسالها 3 رواد فضاء.

بدورها، أكدت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، وشركة "سبيس إكس"، وشركة "أكسيوم سبيس"، والهيئة السعودية للفضاء، خلال مؤتمر صحافي في مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا، فجر الأحد، استكمال الاستعدادات لمهمة الفضاء AX-2 بموعدها المقرر، مع مراعاة الأحوال الجوية المواتية للانطلاق إلى محطة الفضاء الدولية (ISS)، على متن المركبة الفضائية "دراغون 2"، التي تحمل على متنها 4 رواد فضاء هم: ريانة برناوي، أول رائدة فضاء سعودية وعربية، وعلي القرني أول رائد فضاء سعودي يتجه للمحطة الدولية، والأميركيان بيغي ويتسن، وجون شوفنر، لإجراء 14 تجربة بحثية علمية رائدة في الجاذبية الصغرى، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

يذكر أن رحلة رائدي الفضاء السعوديين تأتي ضمن برنامج المملكة لرواد الفضاء، الذي يهدف لتأهيل كوادر سعودية متمرسة لخوض رحلات فضائية، والمشاركة في إجراء التجارب العلمية والأبحاث الدولية والمهام المستقبلية المتعلقة بقطاع الفضاء.