الطفلة لمار: معلمتي تنمرت عليّ بسبب "الغيرة"

روت الطفلة السعودية لمار، في حديث مع قناة "العربية"، تفاصيل تنمر معلمتها عليها وهي القصة التي كانت انتشرت على مواقع التواصل وأثارت غضب الناشطين.

وكانت الطفلة السعودية قد ظهرت في فيديو، وهي تبكي بعد تنمر معلمتها عليها.

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وأظهر الفيديو الذي انتشر بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي، الصغيرة تحكي قصتها مع معلمتها التي طلبت من طلابها أن يخبروها ماذا يريدون أن يصبحوا عندما يكبرون، فقالت لمار إنها تريد أن تصبح طبيبة أسنان. لتفاجئها المعلمة بضحكة ساخرة من طموحها. كما تنمرت على الصغيرة متسائلةً "كيف تصبحين طبيبة أسنان وأسنانك مكسرة"، فأجهشت الطفلة في البكاء.

وقد تفاعل مع المقطع الفنان فايز المالكي، وطلب من متابعيه على منصة إكس (تويتر سابقاً) طريقة للتواصل مع الطفلة، منادياً بأن يتكفل أحد بترميم أسنانها، ومحاسبة المعلمة. ولاقت التغريدة تفاعلاً كبيراً من أطباء أسنان، ومراكز للاستشارات النفسية، حيث عرضوا دعماً مجانياً للطفلة.

ياليت تدلوني على ذي البنت و أسأل العلي القدير ان ينتقم لها عاجلا غير أجل

و من باب المسوؤلية المجتمعية اتمنى تتكفل آي #عيادة_اسنان

لمتابعة حالتها

ويبشرون في احسن #اعلان 🙏🏻🤍 pic.twitter.com/KHf25sBKG2 — فايز المالكي (@fayez_malki) September 24, 2023

وفي حديثها مع "العربية"، شكرت لمار الأشخاص الذين تفاعلوا مع قصتها، وشكرت كذلك الدكتور مراد الرشيدي الذي يتولى حالياً العناية بأسنانها، كما شكرت فايز المالكي الذي سلّط الضوء على قصتها.

وتابعت: "الحمد لله أنا جداً فخورة أن في هذا البلد أبطالاً مثل الدكتور مراد الرشيدي وفايز المالكي".

وعند سؤالها لما أجابتها المعلمة بهذا الشكل، ردت لمار: "ما أدري، يمكن غيرة".

كما أكدت أنها لم تكن تنزعج من أسنانها من قبل، كما أنها لم تتلق من قبل أية تعليقات تنمر من زميلاتها.

عن ظروف تصوير الفيديو قالت: "كنت أتكلم مع خالتي عفوياً ولم أكن أعلم أنها تقوم بالتصوير.. وانتشر الفيديو فجأة".

من جهته، شرح طبيب الأسنان مراد الرشيدي أن 9 من أصل كل 10 أطفال في السعودية يعانون من تسوس الأسنان. وأكد أن الأطفال يتأثرون نفسياً بسبب أسنانهم.

وبالنسبة لعلاج لمار، شرح الطبيب أنه بدأ بخطة علاجية لإعادة تأهيل أسنانها بشكل كامل وقد يستغرق الأمر 3 أسابيع.

ومن الناحية الشخصية، أكد الطبيب أن "لمار تدخل القلب بسرعة.. وهي من المتفوقات بالمدرسة".