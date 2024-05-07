هذه تفاصيل "الموسوعة السعودية للسينما" وموعد انطلاقتها

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منذ انطلاقته في عام 2008، آمن مهرجان أفلام السعوديّة، بدوره الأصيل في البناء الثقافيّ والمعرفي الموجه إلى العاملين في الحقل السينمائيّ، فاهتمّ بمشروعِ المعرفة ودفعِ عجلة التأليف والترجمة في كافّة الحقول الخاصّة بصناعة الأفلام، وذلك من أجل الارتقاء بجميع مراحل الصناعة السينمائية.

وانطلاقاً من هذا الإيمان، تبنى المهرجان الذي يُقام بتنظيم من جمعية السينما، وبشراكة مع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء)، وبدعم من هيئة الأفلام في وزارة الثقافة، تبنى برنامجًا دورياً لإنتاج الكتب، حيث قدّم خلال دوراته السابقة ما يزيد عن 50 كتاباً تضيء على جوانب مختلفة من صناعة السينما.

الصناعة السينمائية

ولأن المعرفة لا تقف عند حد معين فقد تبنت جمعية السينما، اعتباراً من مايو 2024، مبادرة تحت عنوان "الموسوعة السعودية للسينما"، من أجل الارتقاء بجميع مراحل الصناعة السينمائية، وتعزيز المعرفة لدى صنّاع الأفلام، ومحبي الفن السابع، لتكون هذه الموسوعة لبنة تضاف إلى ما بدأه مهرجان أفلام السعوديّة، ورافداً فاعلاً في مسار السينما السعودية، يعزز ما آمن به القائمون على المهرجان، وما يسعون لتحقيقه من خلال التأكيد على أن الصناعة السينمائية يجب أن ترافقها صناعة معرفية موجّهة للعاملين في الحقل السينمائي المحلي والعربي، وما حققوه من خلال اهتمامهم بمشروعِ المعرفة، ودفعِ عجلة التأليف والترجمة في كافّة الحقول الخاصّة بصناعة الأفلام، وذلك من أجل خلق صناعة سينمائية منافسة لما يُقدّم عالمياً في هذا المجال.

أهداف الموسوعة

وتهدف الموسوعة السعودية للسينما إلى ترسيخ برنامج دوري لإنتاج الكتب باللغة العربية، كما تعمل على إعادة طباعة الكتب التي سبق وأنتجها المهرجان في سنواته السابقة، والتي نفدت نسخها من المكتبات المتخصصة، أو منافذ البيع، وذلك بُغيَة الارتقاء بالصناعة السينمائيّة من دائرة الكتابة غير الاحترافيّة، إلى مستوى المهنيّة وعمق الاختصاص، لتجاوز النقص الفادح في كتب المجال السينمائي، وافتقار المكتبة العربيّة إلى الكتب المتخصّصة، التي تصدر على استحياءٍ في بعض دور النشر العربية، ولتكون إصداراتها ركيزة من ركائز البنية التحتية لصناعة السينما في السعودية، حيث يتم اختيار الكتب المرشحة للنشر من قبل لجنة قراءة متخصصة، مؤلفة من أكاديميين، ونقاد، وصنّاع سينما، ووفق معايير صارمة ودقيقة، لتجنّب التكرار أو ضحالة المحتوى، والتركيز على ما يحمل قيمة معرفية عالية، ومنفعة نقدية، وعلمية، وجمالية يعتمد عليها صنّاع السينما السعوديين والعرب لتعزيز خبراتهم وتجاربهم.

وفي هذا المضمار، تمت ولادة الموسوعة السعودية للسينما؛ والتي من خلالها سيتم تقديم برنامج للنشر السينمائي طوال العام، إذ تستهدف الموسوعة نشر 100 كتاب في عامها الأول، لتستمر السلسلة المعرفية أيقونة في المعرفة السينمائية، وبوصلة من أهدافها المركزيّة كشفُ المواهب السعودية والعربية في التأليف، وتقديمُ أحدث الكتب الجديدة عربياً، ونقلُ المعرفة المختصّة في هذا المجال، من مختلف اللغات الأخرى إلى اللغة العربيّة، كي تكون متاحةً بين أيدي المهتمّين بصناعة الأفلام.