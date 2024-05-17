1 دقيقة للقراءة

استبعد المتحدث الرسمي لـ"المركز الوطني للأرصاد" حسين القحطاني، إمكانية استخدام التقنية البحثية التي تسمح بتحويل سُحب محافظة الطائف إلى منطقة مكة المكرمة أثناء موسم حج هذا العام، بهدف التقليل من حدة الطقس، مشيراً في تصريحاته لـ"العربية.نت" إلى أن الفكرة ذاتها لم تتبلور بعد ولا تزال في مراحلها الأولية، موضحاً أنه بالإمكان الاستفادة منها مستقبلاً.

وقال إن مركز الأرصاد يعتزم عبر البرنامج الإقليمي لاستمطار السحب تنفيذ التقنية البحثية التي تسمح بتحويل سُحب الطائف إلى مكة في إطار توسع أعمال المركز ذاته في المشاعر المقدسة من أجل تقليل مستويات حرارة المشاعر المقدسة وتعديل الطقس، بيد أنه أضاف: "فكرة المشروع حتى الآن لا تزال" أولية" وتحتاج إلى دراسة معمقة من قبل المختصين والنظر في ذلك، وقد لا تكون في حج هذا العام بل مستقبلاً للاستفادة منها".

مادة اعلانية

وتهدف فكرة المشروع الذي أفصح عنه متحدث "الوطني للأرصاد"، حسين القحطاني، إلى تعزيز الاستفادة من السحب واستغلال خصائصها من أجل ضمان مستويات برودة لافتة في أجواء المشاعر المقدسة بمواسم الحج.

وفي السياق ذاته، تتمتع السعودية بتجارب استمطار السحب يعود تاريخها منذ عام 2004، إذ تؤثر تلك التجارب في زيادة هطول الأمطار وتحقيق الاستدامة البيئية، وبناء القدرات البشرية وتأكيد تأثيرها على البيئة المحيطة، فضلاً عن البحث على مصادر مائية جديدة للتخفيف من ظواهر الجفاف.