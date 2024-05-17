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تعبيرية
خاص

خاص الأرصاد لـ"العربية.نت": "لا تحويل لسحب الطائف في حج هذا العام"

البرنامج الإقليمي لاستمطار السحب يعتزم تحويل سُحب الطائف إلى المشاعر المقدسة لتحسين مستويات الطقس

أبها - مريم الجابر
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استبعد المتحدث الرسمي لـ"المركز الوطني للأرصاد" حسين القحطاني، إمكانية استخدام التقنية البحثية التي تسمح بتحويل سُحب محافظة الطائف إلى منطقة مكة المكرمة أثناء موسم حج هذا العام، بهدف التقليل من حدة الطقس، مشيراً في تصريحاته لـ"العربية.نت" إلى أن الفكرة ذاتها لم تتبلور بعد ولا تزال في مراحلها الأولية، موضحاً أنه بالإمكان الاستفادة منها مستقبلاً.

السعودية تتمتع بتجارب استمطار لافتة بدأتها منذ عام 2004
السعودية تتمتع بتجارب استمطار لافتة بدأتها منذ عام 2004

وقال إن مركز الأرصاد يعتزم عبر البرنامج الإقليمي لاستمطار السحب تنفيذ التقنية البحثية التي تسمح بتحويل سُحب الطائف إلى مكة في إطار توسع أعمال المركز ذاته في المشاعر المقدسة من أجل تقليل مستويات حرارة المشاعر المقدسة وتعديل الطقس، بيد أنه أضاف: "فكرة المشروع حتى الآن لا تزال" أولية" وتحتاج إلى دراسة معمقة من قبل المختصين والنظر في ذلك، وقد لا تكون في حج هذا العام بل مستقبلاً للاستفادة منها".

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وتهدف فكرة المشروع الذي أفصح عنه متحدث "الوطني للأرصاد"، حسين القحطاني، إلى تعزيز الاستفادة من السحب واستغلال خصائصها من أجل ضمان مستويات برودة لافتة في أجواء المشاعر المقدسة بمواسم الحج.

وفي السياق ذاته، تتمتع السعودية بتجارب استمطار السحب يعود تاريخها منذ عام 2004، إذ تؤثر تلك التجارب في زيادة هطول الأمطار وتحقيق الاستدامة البيئية، وبناء القدرات البشرية وتأكيد تأثيرها على البيئة المحيطة، فضلاً عن البحث على مصادر مائية جديدة للتخفيف من ظواهر الجفاف.

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