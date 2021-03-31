لتفادي الاصطدام في الفضاء.. ناسا تخرق الحظر وتتواصل مع الصين

خلال توجه مركبتيهما الفضائيتان إلى المريخ، عقدت الصين والولايات المتحدة في وقت سابق من هذا العام سلسلة استثنائية من المشاورات الثنائية.

وأكدت "إدارة الفضاء الوطنية الصينية"، اليوم الأربعاء، أنها عقدت اجتماعات واتصالات مع وكالة "ناسا" الأميركية للفضاء في الفترة من يناير الماضي إلى مارس الجاري "لضمان سلامة رحلة" مركبتها الفضائية إلى المريخ.

ويحظر القانون الأميركي تقريباً جميع الاتصالات بين وكالة "ناسا" والصين بسبب مخاوف بشأن سرقة التكنولوجيا والطبيعة السرية والعسكرية لبرنامج الفضاء الصيني.

برغم ذلك، يمكن القيام باستثناءات عقب تأكيد "ناسا" للكونغرس أنها وضعت إجراءات لحماية معلوماتها، وفقاً لما قاله القائم بأعمال مدير وكالة الفضاء الأميركية ستيف جورتشيك خلال اجتماع بالفيديو الأسبوع الماضي.

وقال جورتشيك إن أحدث مشاورات بين "ناسا" ونظيرتها في بكين كانت حول تقديم الصين بيانات مدارية وبيانات أخرى عن مهمتها إلى المريخ حتى يتمكن الجانبان من تحليل مخاطر اصطدام مركبتيهما. وأكد قائلاً: "لقد استهدفنا التواصل معهم"، في إشارة للسؤولين الصينيين.