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مشكلة تواجه وحدة روسية بمحطة الفضاء.. وتأجيل إطلاق ستارلاينر

This NASA handout photo shows a United Launch Alliance Atlas V rocket with Boeing’s CST-100 Starliner spacecraft onboard on the launch pad at Space Launch Complex 41 ahead of the Orbital Flight Test-2 (OFT-2) mission on July 29, 2021 at Cape Canaveral Space Force Station in Florida. Boeing’s Orbital Flight Test-2 will be Starliner’s second uncrewed flight test and will dock to the International Space Station as part of NASA's Commercial Crew Program. The mission, currently targeted for launch at 2:53 p.m. EDT on July 30,2021 will serve as an end-to-end test of the system's capabilities.
صاروخ "أطلس 5" يحمل كبسولة "ستارلاينر" معداً للإطلاق في مركز كينيدي للفضاء
الفضاء

مشكلة تواجه وحدة روسية بمحطة الفضاء.. وتأجيل إطلاق ستارلاينر

ناسا تؤجل إطلاق كبسولة الفضاء ستارلاينر بعد خروج محطة الفضاء الدولية عن السيطرة لفترة وجيزة عن السيطرة عند التحام وحدة روسية بها

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دبي – العربية.نت

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قالت إدارة الطيران والفضاء الأميركية "ناسا" الخميس إنها أرجأت إطلاق كبسولة الفضاء "ستارلاينر" التي صنعتها شركة "بوينغ" إلى محطة الفضاء الدولية بعدما خرجت المحطة المدارية عن السيطرة لفترة وجيزة بسبب إعادة تشغيل غير مقررة لمحركات وحدة روسية التحمت بالمحطة قبل ساعات.

وتم إعلان تأجيل إطلاق كبسولة الفضاء "ستارلاينر" قبل يوم واحد من موعد انطلاقها من مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا على متن صاروخ "أطلس 5" من إنتاج شركتي "لوكهيد مارتن" و"بوينغ". وقالت "ناسا" إنها قررت مع "بوينغ" تأجيل موعد الإطلاق إلى الثالث من أغسطس المقبل.

وقالت كاثي لوديرز من "ناسا" للصحفيين خلال مؤتمر عبر الهاتف: "أردنا التأكد من أن لدينا المتسع لإجراء تقييم كامل للوضع في المحطة الفضائية قبل إضافة مركبة أخرى إلى المحطة".

وانتهت التجربة السابقة لإطلاق كبسولة الفضاء "ستارلاينر" غير المأهولة إلى المدار في عام 2019 بفشل كارثي تقريباً لالتحام المركبة بالمحطة الفضائية.

صاروخ "أطلس 5" يحمل كبسولة "ستارلاينر" معداً للإطلاق في مركز كينيدي للفضاء
صاروخ "أطلس 5" يحمل كبسولة "ستارلاينر" معداً للإطلاق في مركز كينيدي للفضاء

ويأتي إعلان تأجيل إطلاق الكبسولة بعدما ذكرت وكالة الإعلام الروسية أن رواداً روساً على متن محطة الفضاء الدولية أبلغوا غرفة التحكم في موسكو الخميس بمشكلة تواجه الوحدة الروسية الجديدة "ناوكا" بعد التحامها بالمحطة قبل بضع ساعات.

وقالت الوكالة إن رواد الفضاء أبلغوا عن إعادة تشغيل محركات "ناوكا" دون أن تكون هناك خطط لذلك.

ونقلت الوكالة عن مسؤول في "ناسا" قوله إن الوضع لا يشكل خطراً على رواد الفضاء، وإنه تم إيقاف محركات "ناوكا".

وقالت الوكالة الروسية إن مقر "ناسا" في هيوستون بولاية تكساس أبلغ رواد الفضاء بأن إعادة تشغيل محركات "ناوكا" غيّر وضع محطة الفضاء الدولية.

الوحدة الروسية "ناوكا"
الوحدة الروسية "ناوكا"

"شد وجذب"

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن متخصصين في هيوستون قولهم إن محركات وحدة أخرى بمحطة الفضاء الدولية جرى تشغيلها لإعادة التوازن إلى المحطة الدولية، واصفين الأمر بأنه "شد وجذب" بين الوحدتين.

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وذكرت وكالة "تاس" للأنباء أن وكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس" عزت المشكلة إلى اضطرار تشغيل محركات "ناوكا" بالوقود المتبقي في المركبة.

ونقلت "تاس" عن "روسكوزموس" قولها: "عملية نقل وحدة ناوكا من وضع الطيران إلى وضع الالتحام بمحطة الفضاء الدولية جارية. العمل جار بالوقود المتبقي في الوحدة".

وحدثّت روسيا قدراتها بمحطة الفضاء الدولية الخميس بعد أن التحمت بها بنجاح الوحدة الجديدة "ناوكا"، التي ستكون مختبر أبحاث ووحدة تخزين وغرفة لمعادلة الضغط.

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