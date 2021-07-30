مشكلة تواجه وحدة روسية بمحطة الفضاء.. وتأجيل إطلاق ستارلاينر

قالت إدارة الطيران والفضاء الأميركية "ناسا" الخميس إنها أرجأت إطلاق كبسولة الفضاء "ستارلاينر" التي صنعتها شركة "بوينغ" إلى محطة الفضاء الدولية بعدما خرجت المحطة المدارية عن السيطرة لفترة وجيزة بسبب إعادة تشغيل غير مقررة لمحركات وحدة روسية التحمت بالمحطة قبل ساعات.

وتم إعلان تأجيل إطلاق كبسولة الفضاء "ستارلاينر" قبل يوم واحد من موعد انطلاقها من مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا على متن صاروخ "أطلس 5" من إنتاج شركتي "لوكهيد مارتن" و"بوينغ". وقالت "ناسا" إنها قررت مع "بوينغ" تأجيل موعد الإطلاق إلى الثالث من أغسطس المقبل.

مادة اعلانية

وقالت كاثي لوديرز من "ناسا" للصحفيين خلال مؤتمر عبر الهاتف: "أردنا التأكد من أن لدينا المتسع لإجراء تقييم كامل للوضع في المحطة الفضائية قبل إضافة مركبة أخرى إلى المحطة".

وانتهت التجربة السابقة لإطلاق كبسولة الفضاء "ستارلاينر" غير المأهولة إلى المدار في عام 2019 بفشل كارثي تقريباً لالتحام المركبة بالمحطة الفضائية.

ويأتي إعلان تأجيل إطلاق الكبسولة بعدما ذكرت وكالة الإعلام الروسية أن رواداً روساً على متن محطة الفضاء الدولية أبلغوا غرفة التحكم في موسكو الخميس بمشكلة تواجه الوحدة الروسية الجديدة "ناوكا" بعد التحامها بالمحطة قبل بضع ساعات.

وقالت الوكالة إن رواد الفضاء أبلغوا عن إعادة تشغيل محركات "ناوكا" دون أن تكون هناك خطط لذلك.

ونقلت الوكالة عن مسؤول في "ناسا" قوله إن الوضع لا يشكل خطراً على رواد الفضاء، وإنه تم إيقاف محركات "ناوكا".

وقالت الوكالة الروسية إن مقر "ناسا" في هيوستون بولاية تكساس أبلغ رواد الفضاء بأن إعادة تشغيل محركات "ناوكا" غيّر وضع محطة الفضاء الدولية.

"شد وجذب"

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن متخصصين في هيوستون قولهم إن محركات وحدة أخرى بمحطة الفضاء الدولية جرى تشغيلها لإعادة التوازن إلى المحطة الدولية، واصفين الأمر بأنه "شد وجذب" بين الوحدتين.

وذكرت وكالة "تاس" للأنباء أن وكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس" عزت المشكلة إلى اضطرار تشغيل محركات "ناوكا" بالوقود المتبقي في المركبة.

ونقلت "تاس" عن "روسكوزموس" قولها: "عملية نقل وحدة ناوكا من وضع الطيران إلى وضع الالتحام بمحطة الفضاء الدولية جارية. العمل جار بالوقود المتبقي في الوحدة".

وحدثّت روسيا قدراتها بمحطة الفضاء الدولية الخميس بعد أن التحمت بها بنجاح الوحدة الجديدة "ناوكا"، التي ستكون مختبر أبحاث ووحدة تخزين وغرفة لمعادلة الضغط.