أول سائح فضاء منذ 2009.. قطب موضة ينطلق للمحطة الدولية

انطلق ملياردير ياباني ومساعده إلى الفضاء اليوم الأربعاء كأول سائحين إلى الفضاء منذ عام 2009.

وقد انطلق قطب الموضة يوساكو مايزاوا والمنتج يوزو هيرانو، الذي يخطط لتوثيق الرحلة، إلى محطة الفضاء الدولية على متن مركبة الفضاء الروسية سويوز برفقة رائد الفضاء الروسي ألكسندر ميسوركين.

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انطلق الثلاثي في الساعة 12:38 مساء (07:38 بتوقيت غرينتش) على متن المركبة "سويوز إم إس-20" من قاعدة بايكونور الفضائية الروسية في كازاخستان.

ومن المقرر أن يقضي مايزاوا وهيرانو 12 يوماً في الفضاء. وسيكون الاثنان أول سائحين يمولان رحلتهما بنفسهما يزوران المحطة الفضائية منذ عام 2009. ولم يتم الكشف عن سعر هذه الرحلة.

وقال مايزاوا خلال مؤتمر صحفي قبل الرحلة أمس الثلاثاء: "أود أن أنظر إلى الأرض من الفضاء. أود أن أجرب فرصة الشعور بانعدام الجاذبية. لدي فضول لمعرفة مدى تأثير الفضاء علي، وكيف سأتغير بعد رحلة الفضاء هذه".