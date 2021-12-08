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أول سائح فضاء منذ 2009.. قطب موضة ينطلق للمحطة الدولية

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In this photo released by the Roscosmos Space Agency, spaceflight participant Yusaku Maezawa of Japan, member of the main crew of the new Soyuz mission to the International Space Station (ISS) gestures during inspecting his space suit prior the launch at the Russian leased Baikonur cosmodrome, Kazakhstan, Wednesday, Dec. 8, 2021. (Pavel Kassin, Roscosmos Space Agency via AP)
يوساكو مايزاوا قبل انطلاقه للفضاء
الفضاء

أول سائح فضاء منذ 2009.. قطب موضة ينطلق للمحطة الدولية

الملياردير الياباني يوساكو مايزاوا والمنتج يوزو هيرانو، الذي يخطط لتوثيق الرحلة، انطلقا على متن مركبة الفضاء الروسية سويوز برفقة رائد الفضاء الروسي ألكسندر ميسوركين

موسكو – أسوشيتد برس

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انطلق ملياردير ياباني ومساعده إلى الفضاء اليوم الأربعاء كأول سائحين إلى الفضاء منذ عام 2009.

يوساكو مايزاوا قبل انطلاقه للفضاء
يوساكو مايزاوا قبل انطلاقه للفضاء

وقد انطلق قطب الموضة يوساكو مايزاوا والمنتج يوزو هيرانو، الذي يخطط لتوثيق الرحلة، إلى محطة الفضاء الدولية على متن مركبة الفضاء الروسية سويوز برفقة رائد الفضاء الروسي ألكسندر ميسوركين.

انطلق الثلاثي في الساعة 12:38 مساء (07:38 بتوقيت غرينتش) على متن المركبة "سويوز إم إس-20" من قاعدة بايكونور الفضائية الروسية في كازاخستان.

مركبة الفضاء الروسية سويوز التي انطلقت من كازاخستان
مركبة الفضاء الروسية سويوز التي انطلقت من كازاخستان
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ومن المقرر أن يقضي مايزاوا وهيرانو 12 يوماً في الفضاء. وسيكون الاثنان أول سائحين يمولان رحلتهما بنفسهما يزوران المحطة الفضائية منذ عام 2009. ولم يتم الكشف عن سعر هذه الرحلة.

وقال مايزاوا خلال مؤتمر صحفي قبل الرحلة أمس الثلاثاء: "أود أن أنظر إلى الأرض من الفضاء. أود أن أجرب فرصة الشعور بانعدام الجاذبية. لدي فضول لمعرفة مدى تأثير الفضاء علي، وكيف سأتغير بعد رحلة الفضاء هذه".

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