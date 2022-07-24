الصين تطلق الوحدة الثانية لإكمال محطتها الفضائية

أطلقت الصين ثاني وحداتها الثلاث اللازمة لإكمال محطتها الفضائية قيد الإنشاء إلى الفضاء الأحد، وفق مشاهد بثها التلفزيون الرسمي "سي. سي. تي. في".

وأرسِلت الوحدة غير المأهولة، التي أطلق عليها اسم "وينتيان" والبالغ وزنها 20 طناً، بصاروخ "لونغ مارتش 5 بي" عند الساعة 06:22 بتوقيت غرينتش صباح الأحد من مركز الإطلاق وينتشانغ في جزيرة هاينان المدارية (جنوب الصين).

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وستلتحم هذه الوحدة المختبرية البالغ طولها 18 متراً وقطرها 4.2 أمتار بأول وحدة في المحطة قيد الإنشاء والموجودة في المدار منذ أبريل 2021.

وتمثل العملية تحدياً لأنها تتطلب العديد من التلاعبات عالية الدقة، بعضها باستخدام ذراع آلية.

وتحتوي هذه الوحدة الجديدة، التي تشمل ثلاث مناطق للنوم ومراحيض ومطبخاً، رفوفاً للتجارب العلمية.

وستعمل "وينتيان" أيضاً كمنصة احتياطية للتحكم في المحطة الفضائية في حال حدوث عطل.

ومن المقرر أن تطلق الوحدة الثالثة والأخيرة لاستكمال المحطة الفضائية الصينية "تينغوان" في أكتوبر المقبل، ومن المتوقع أن تصبح جاهزة للعمل بكامل طاقتها بحلول نهاية العام.