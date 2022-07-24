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الصين تطلق الوحدة الثانية لإكمال محطتها الفضائية

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A Long March-5B Y3 rocket, carrying the Wentian lab module for China's space station under construction, takes off from Wenchang Spacecraft Launch Site in Hainan province, China July 24, 2022. China Daily via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. CHINA OUT.
إطلاق الوحدة "وينتيان" من خلال صاروخ "لونغ مارتش 5 بي"
الفضاء

الصين تطلق الوحدة الثانية لإكمال محطتها الفضائية

وأرسِلت الوحدة غير المأهولة، التي أطلق عليها اسم "وينتيان" والبالغ وزنها 20 طناً، بصاروخ "لونغ مارتش 5 بي" من مركز الإطلاق وينتشانغ في جزيرة هاينان المدارية

بكين – فرانس برس

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أطلقت الصين ثاني وحداتها الثلاث اللازمة لإكمال محطتها الفضائية قيد الإنشاء إلى الفضاء الأحد، وفق مشاهد بثها التلفزيون الرسمي "سي. سي. تي. في".

وأرسِلت الوحدة غير المأهولة، التي أطلق عليها اسم "وينتيان" والبالغ وزنها 20 طناً، بصاروخ "لونغ مارتش 5 بي" عند الساعة 06:22 بتوقيت غرينتش صباح الأحد من مركز الإطلاق وينتشانغ في جزيرة هاينان المدارية (جنوب الصين).

رائد فضاء صيني يقوم بعملية تقنية خارج محطة الفضاء الصينية قيد الإنشاء في يوليو الماضي
رائد فضاء صيني يقوم بعملية تقنية خارج محطة الفضاء الصينية قيد الإنشاء في يوليو الماضي

وستلتحم هذه الوحدة المختبرية البالغ طولها 18 متراً وقطرها 4.2 أمتار بأول وحدة في المحطة قيد الإنشاء والموجودة في المدار منذ أبريل 2021.

وتمثل العملية تحدياً لأنها تتطلب العديد من التلاعبات عالية الدقة، بعضها باستخدام ذراع آلية.

مجسم لمحطة الفضاء الصينية المكتملة
مجسم لمحطة الفضاء الصينية المكتملة
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وتحتوي هذه الوحدة الجديدة، التي تشمل ثلاث مناطق للنوم ومراحيض ومطبخاً، رفوفاً للتجارب العلمية.

وستعمل "وينتيان" أيضاً كمنصة احتياطية للتحكم في المحطة الفضائية في حال حدوث عطل.

ومن المقرر أن تطلق الوحدة الثالثة والأخيرة لاستكمال المحطة الفضائية الصينية "تينغوان" في أكتوبر المقبل، ومن المتوقع أن تصبح جاهزة للعمل بكامل طاقتها بحلول نهاية العام.

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