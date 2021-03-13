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الملكة إليزابيث تظهر علنا لأول مرة منذ مقابلة هاري وميغان

Britain's Queen Elizabeth II attends a virtual science showcase to mark British Science Week in this screenshot provided by the Royal Communications on March 12, 2021. Buckingham Palace/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. NO RESALES. NO ARCHIVES.
الملكة اليزابيث خلال اللقاء الافتراضي

الملكة إليزابيث تظهر علنا لأول مرة منذ مقابلة هاري وميغان

لم تتطرق ملكة بريطانيا، في مكالمة عبر الفيديو مع علماء وأطفال مدارس لإحياء "أسبوع العلوم" البريطاني، إلى المقابلة المثيرة للجدل

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العربية.نت – وكالات

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ظهرت الملكة إليزابيث للعلن لأول مرة منذ مقابلة حفيدها الأمير هاري وزوجته ميغان التي أثارت عاصفة في أروقة البلاط الملكي، لكنها لم تشر إلى تلك الأزمة التي عصفت بعائلتها.

وفي مقابلة مع المذيعة الأميركية أوبرا وينفري بثت يوم الأحد الماضي، قالت ميغان إن فرداً من العائلة المالكة البريطانية أطلق تعليقاً عنصرياً يتعلق بابنهما آرتشي، في حين انتقد هاري العائلة في طريقة تفاعلها مع معاملة الصحافة لزوجته.

من مقابلة هاري وميغان
من مقابلة هاري وميغان

وأصدر قصر بكنغهام بياناً يوم الثلاثاء باسم الملكة إليزابيث جاء فيه أن أفراد العائلة المالكة شعروا بالحزن عندما علموا بالأحداث التي مر بها الأمير هاري وزوجته ميغان في السنوات القليلة الماضية.

وفي مكالمة عبر الفيديو مع علماء وأطفال مدارس لإحياء "أسبوع العلوم" البريطاني، لم تتطرق ملكة بريطانيا إلى المقابلة، خاصة وأن نهج العائلة المعتاد إزاء تصريحات كهذه هو اعتبارها "أمر عائلي خاص".

الملكة اليزابيث مع هاري وميغان (أرشيفية)
الملكة اليزابيث مع هاري وميغان (أرشيفية)

وبدلاً من ذلك، ناقشت الملكة آخر المستجدات في مهمة "برسيفيرانس" التي أطلقتها وكالة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا" إلى سطح المريخ.

كما ناقشت أيضاً اكتشاف نيزك نادر هبط في غلاستيرشير، غرب بريطانيا، الشهر الماضي، وهو أول نيزك تم اكتشافه في المملكة المتحدة منذ 30 عاماً.

وذكّرت الملكة تلاميذ المدارس الذين يدرسون استكشاف الفضاء بأهمية العودة إلى الأرض، عندما استحضرت الماضي متحدثةً عن أول رجل يقوم برحلة فضائية وهو رائد الفضاء السوفيتي يوري غاغارين.

الملكة اليزابيث خلال اللقاء الافتراضي
الملكة اليزابيث خلال اللقاء الافتراضي
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وسُئلت الملكة، التي دعت غاغارين إلى قصر باكنغهام بعد فترة وجيزة من رحلته التاريخية إلى الفضاء عام 1961، عن شكل رائد الفضاء. وردت الملكة بابتسامة قائلةً: "روسي"، بينما ضحك جمهورها.

وأضافت: "لم يكن يتحدث الإنجليزية. لقد كان رائعاً، وأعتقد أنه كان رائعاً بشكل خاص لكونه الأول" في السفر إلى الفضاء.

من جهتها، قالت عالمة الفضاء ماغي أديرين بوكوك، والتي استضافت الحدث الافتراضي للاحتفال بـ"أسبوع العلوم" البريطاني: "لابد أنه كان أمراً مرعباً أن تكون أول رجل في الفضاء ولا تعرف ماذا سيحدث".

وردت الملكة قائلةً: "حسناً، نعم، وإذا كان بإمكانك العودة مرة أخرى.. هذا مهم جداً".

الملكة اليزابيث خلال اللقاء الافتراضي
الملكة اليزابيث خلال اللقاء الافتراضي
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