مسؤول كبير في تويتر يسخر من ماسك.. "لديه توحد"

تدوال مستخدمون خلال الساعات الماضية فيديو صوّره صحافي بطريقة سرية لمسؤول كبير في شركة توتير، تحدث وسخر فيه من الملياردير الأميركي إيلون ماسك.

فقد انتقد أليكس مارتينيز وهو Twitter Lead Partner ماسك واعترف بأن عملاق التكنولوجيا تويتر لا تؤمن بحرية التعبير، وفق موقع Project Veritas الذي أصدر الفيديو.

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كذلك، سخر من الرئيس التنفيذي لشركتي تسلا وسبيس إكس، وقال إن لديه متلازمة أسبرجر (إحدى اضطرابات طيف التوحد).

وقال إنه "لديه أسبرجر ... لذا فهو مميز. نحن كلنا نعلم ذلك. وهذا جيد. لذا فلا عجب أنه سيقول بعض الجنون لأنه شخص مميز ".

BREAKING: @Twitter Lead Client Partner Says Woke “Ideology” Responsible For Company’s Inability to “Profit”; Affirms Twitter Not Here “To Give People Free Speech”; Refuses Taking @ElonMusk “Seriously” Due to “Asperger’s” Making Him “Special”#TwitterExposed pic.twitter.com/dQZamaLiC8 — Benny Johnson (@bennyjohnson) May 17, 2022

ومتلازمة أسبرجر هي إحدى اضطرابات طيف التوحد، ويُظهر المصابون بهذه المتلازمة صعوبات كبيرة في تفاعلهم الاجتماعي مع الآخرين، مع رغبات وأنماط سلوكية مقيدة ومكررة.

"لا ينبغي أن يقول الناس ما يريدون"

في موازاة ذلك، كشف أن المنصة "في الوقت الحالي، لا تحقق أرباحاً". وتابع "لذلك، سأقول إن الإيديولوجيا، هي ما دفعنا إلى عدم تحقيق الربح ".

وأضاف مارتينيز أنه "لا ينبغي أن يكون للناس الحق في قول ما يريدون"، مشيراً إلى أن تويتر يعمل كشرطة للعالم لأنه يعرف ما هو الأفضل لكوكب الأرض".

Twitter executive calling Elon Musk mentally handicapped, "special" and saying he has "aspergers."



This Twitter exec goes on to say that Twitter is "not here to give people free speech" @elonmusk is going to want to see this one too…pic.twitter.com/dQZamaLiC8 — Benny Johnson (@bennyjohnson) May 18, 2022

كذلك، أوضح أن "الباقين منا الذين كانوا هنا (أي على المنصة) يؤمنون بشيء مفيد للكوكب وليس لمنح الناس حرية التعبير".

وقال إن "الناس لا يعرفون كيف يتخذون قرارا عقلانيا إذا لم تقم بذلك. يجب القيام بتصحيح الأشياء التي من المفترض أن تظهر في العلن وللعامة، أليس كذلك؟".

وكان Project Veritas أصدر الجزء الأول من الفيديو السري يوم الإثنين، لكبير مهندي تويتر سيرو موروجيسان الذي انتقد ماسك واعترف بأن عملاق التكنولوجيا لا يؤمن بحرية التعبير.

وأوضح أن "تويتر لا تؤمن بحرية الكلام ... إيلون يؤمن بحرية التعبير." وتابع أن "وظائفنا على المحك، إنه رأسمالي ولم نكن نعمل بالفعل كرأسماليين".

BREAKING: Twitter Senior Engineer says “Twitter Does Not Believe in Free Speech”, admits employees are “Commie as F**k”and they tried to “revolt against” @ElonMusk’s takeover bid.#TwitterExposed pic.twitter.com/PjFWhzicBZ — Benny Johnson (@bennyjohnson) May 16, 2022

حسابات مزيفة

يذكر أن ماسك قال إن عرضه لشراء تويتر لن يكتمل ما لم تقدم الشركة دليلا على أن أقل من 5 بالمائة من حسابات المنصة مزيف.

وجاءت تصريح ماسك ردا على مستخدم آخر على تويتر صباح الثلاثاء.

وأشار إلى أنه أمضى معظم اليوم السابق في نقاشات مع الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، باراج أغراوال، الذي نشر سلسلة تغريدات تشرح جهود شركته لمحاربة الروبوتات (الحسابات الآلية)، والتي تشير تقديراتها إلى أن أقل من 5 بالمائة من حسابات تويتر مزيف.

كما، ذكر ماسك في تغريدة له الثلاثاء أن "20 بالمائة من الحسابات مزيف او بريد عشوائي، وهو ما يزيد أربعة أضعاف عما تدعيه تويتر".