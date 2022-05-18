.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

مسؤول كبير في تويتر يسخر من ماسك.. "لديه توحد"

  • الخط
إيلون ماسك (أ ف ب)
إيلون ماسك (أ ف ب)

مسؤول كبير في تويتر يسخر من ماسك.. "لديه توحد"

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تدوال مستخدمون خلال الساعات الماضية فيديو صوّره صحافي بطريقة سرية لمسؤول كبير في شركة توتير، تحدث وسخر فيه من الملياردير الأميركي إيلون ماسك.

فقد انتقد أليكس مارتينيز وهو Twitter Lead Partner ماسك واعترف بأن عملاق التكنولوجيا تويتر لا تؤمن بحرية التعبير، وفق موقع Project Veritas الذي أصدر الفيديو.

 تويتر: ماسك لم يطلب الحصول على أي معلومات قبل توقيع عرض الاستحواذ أسواق المال تويتر  تويتر: ماسك لم يطلب الحصول على أي معلومات قبل توقيع عرض الاستحواذ

كذلك، سخر من الرئيس التنفيذي لشركتي تسلا وسبيس إكس، وقال إن لديه متلازمة أسبرجر (إحدى اضطرابات طيف التوحد).

وقال إنه "لديه أسبرجر ... لذا فهو مميز. نحن كلنا نعلم ذلك. وهذا جيد. لذا فلا عجب أنه سيقول بعض الجنون لأنه شخص مميز ".

ومتلازمة أسبرجر هي إحدى اضطرابات طيف التوحد، ويُظهر المصابون بهذه المتلازمة صعوبات كبيرة في تفاعلهم الاجتماعي مع الآخرين، مع رغبات وأنماط سلوكية مقيدة ومكررة.

"لا ينبغي أن يقول الناس ما يريدون"

في موازاة ذلك، كشف أن المنصة "في الوقت الحالي، لا تحقق أرباحاً". وتابع "لذلك، سأقول إن الإيديولوجيا، هي ما دفعنا إلى عدم تحقيق الربح ".

وأضاف مارتينيز أنه "لا ينبغي أن يكون للناس الحق في قول ما يريدون"، مشيراً إلى أن تويتر يعمل كشرطة للعالم لأنه يعرف ما هو الأفضل لكوكب الأرض".

كذلك، أوضح أن "الباقين منا الذين كانوا هنا (أي على المنصة) يؤمنون بشيء مفيد للكوكب وليس لمنح الناس حرية التعبير".

وقال إن "الناس لا يعرفون كيف يتخذون قرارا عقلانيا إذا لم تقم بذلك. يجب القيام بتصحيح الأشياء التي من المفترض أن تظهر في العلن وللعامة، أليس كذلك؟".

وكان Project Veritas أصدر الجزء الأول من الفيديو السري يوم الإثنين، لكبير مهندي تويتر سيرو موروجيسان الذي انتقد ماسك واعترف بأن عملاق التكنولوجيا لا يؤمن بحرية التعبير.

وأوضح أن "تويتر لا تؤمن بحرية الكلام ... إيلون يؤمن بحرية التعبير." وتابع أن "وظائفنا على المحك، إنه رأسمالي ولم نكن نعمل بالفعل كرأسماليين".

حسابات مزيفة

يذكر أن ماسك قال إن عرضه لشراء تويتر لن يكتمل ما لم تقدم الشركة دليلا على أن أقل من 5 بالمائة من حسابات المنصة مزيف.

وجاءت تصريح ماسك ردا على مستخدم آخر على تويتر صباح الثلاثاء.

حساب إيلون ماسك على تويتر
حساب إيلون ماسك على تويتر

وأشار إلى أنه أمضى معظم اليوم السابق في نقاشات مع الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، باراج أغراوال، الذي نشر سلسلة تغريدات تشرح جهود شركته لمحاربة الروبوتات (الحسابات الآلية)، والتي تشير تقديراتها إلى أن أقل من 5 بالمائة من حسابات تويتر مزيف.

كما، ذكر ماسك في تغريدة له الثلاثاء أن "20 بالمائة من الحسابات مزيف او بريد عشوائي، وهو ما يزيد أربعة أضعاف عما تدعيه تويتر".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
تمديد فترة الوديعة السعودية ينعش الريال اليمني تمديد فترة الوديعة السعودية ينعش الريال اليمني
اكتشف المزيد