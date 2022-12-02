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U.S. Secretary of State Antony Blinken, center, watches the World Cup, group B soccer match between the United States and Wales, at the Ahmad Bin Ali Stadium in Doha, Qatar, Monday, Nov. 21, 2022. (AP Photo/Francisco Seco)
بلينكن في المدرجات خلال مباراة أميركا ووليز بكأس العالم في 21 نوفمبر الماضي
كأس العالم

هذا المنتخب الذي سيشجعه بلينكن بحال خروج أميركا من المونديال

وزير الخارجية الأميركي الذي قضى فترة طويلة من طفولته بباريس يهتف "هيا أيها الأزرق"

العربية.نت
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قال وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن، الذي قضى فترة طويلة من طفولته في باريس، إنه سيشجع المنتخب الفرنسي في كأس العالم لكرة القدم إذا خرجت الولايات المتحدة قبل هذا الفريق الأوروبي.

وقال بلينكن في حديث مع القناة الثانية في التلفزيون الفرنسي: "أشجع منتخب الولايات المتحدة، لكن إذا لم يكن بوسعه الوصول إلى أدوار متقدمة، ففي هذه الحالة سأهتف: هيّا أيها الأزرق"، في إشارة إلى بطل العالم 2018.

المنتخب الفرنسي في كأس العالم
المنتخب الفرنسي في كأس العالم
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وتأتي تعليقات بلينكن في ظل رغبة الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإظهار الروابط السياسية القوية بين الحليفين.

ويستضيف بايدن ماكرون في البيت الأبيض في أول زيارة رسمية منذ تولي الرئيس الأميركي منصبه في أوائل عام 2021.

وتلعب الولايات المتحدة مع هولندا في دور الستة عشر لكأس العالم في قطر غداً السبت، بينما تلعب فرنسا مع بولندا في اليوم التالي.

عدد من لاعبي المنتخب الأميركي في كأس العالم
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عدد من لاعبي المنتخب الأميركي في كأس العالم
عدد من لاعبي المنتخب الأميركي في كأس العالم
بلينكن في المدرجات خلال مباراة أميركا ووليز بكأس العالم في 21 نوفمبر الماضي
بلينكن في المدرجات خلال مباراة أميركا ووليز بكأس العالم في 21 نوفمبر الماضي
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