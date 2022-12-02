هذا المنتخب الذي سيشجعه بلينكن بحال خروج أميركا من المونديال

قال وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن، الذي قضى فترة طويلة من طفولته في باريس، إنه سيشجع المنتخب الفرنسي في كأس العالم لكرة القدم إذا خرجت الولايات المتحدة قبل هذا الفريق الأوروبي.

وقال بلينكن في حديث مع القناة الثانية في التلفزيون الفرنسي: "أشجع منتخب الولايات المتحدة، لكن إذا لم يكن بوسعه الوصول إلى أدوار متقدمة، ففي هذه الحالة سأهتف: هيّا أيها الأزرق"، في إشارة إلى بطل العالم 2018.

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وتأتي تعليقات بلينكن في ظل رغبة الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإظهار الروابط السياسية القوية بين الحليفين.

ويستضيف بايدن ماكرون في البيت الأبيض في أول زيارة رسمية منذ تولي الرئيس الأميركي منصبه في أوائل عام 2021.

وتلعب الولايات المتحدة مع هولندا في دور الستة عشر لكأس العالم في قطر غداً السبت، بينما تلعب فرنسا مع بولندا في اليوم التالي.