اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
Elon Musk and his newborn baby (Twitter)
ماسك مع أصغر أطفاله

شاهد.. ما هي نصيحة إيلون ماسك المهنية لأولاده

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

يعرف عن مالك تويتر الجديد إلى جانب مشاغباته، وتصرفاته وتصريحاته المثيرة للجدل بأنه محب للأطفال، بل وحث أكثر من مرة الناس على الإنجاب، محذراً من أن الحضارة البشرية في خطر.

فإيلون ماسك المدير التنفيذي لشركة "تسلا" لصناعة السيارات الكهربائية، ومؤسس "سبيس إكس" و "ستار لينك" لخدمات الإنترت عبر الأقماء الصناعية، أب لـ 10 أبناء، أصغرهم ولد قبل 3 سنوات، بحسب مجلة بيبول.

مادة اعلانية

ولكن ما هي نصيحته لأطفاله؟

سؤال أجاب عنه الملياردير الأميركي في مقابلة بثت الأربعاء على شبكة "سي إن بي سي"، حين سئل عن

النصيحة المهنية التي يقدمها لصغاره، قائلا: "أود أن أقول فقط إن عليهم أن يتبعوا قلبهم نوعًا ما فيما يعتبرون أنه من الممتع القيام به أو يرضيهم".

كما أضاف: "حاول أن تكون مفيدًا قدر الإمكان لبقية المجتمع".

ومعروف عن ماسك أنه لا يحبذ "تربية أطفال أغنياء" علماً أنه من أصحاب الثروات، فقد قال في إحدى مقابلاته السابقة: "الأطفال الأغنياء لديهم حافز أقل من أولئك الذين لا يملكون شيئًا".

إذا يعتبر مالك تويتر أن الطفل الغني لديه دوافع أو محفزات أقل من غيره، بمعنى آخر، يرى أحد أغنى أغنياء العالم أن للفقر أو القلة حسنات لا نراها على ما يبدو.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
كيف انعكست مفاوضات رفع الدين الأميركي على معركة الديمقراطيين والجمهوريين؟ كيف انعكست مفاوضات رفع الدين الأميركي على معركة الديمقراطيين والجمهوريين؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط