من هي المرأة التي قتلت داخل الكونغرس؟

وسائل إعلام أميركية تنشر صورة المرأة التي قتلت داخل مبنى #الكونغرس



تغطية #العربية #السباق_الرئاسي الأميركي pic.twitter.com/CPcZL9ed2H — ا لـ ـعـ ـر بـ ـيـ ـة (@AlArabiya) January 7, 2021

توصل الإعلام الأميركي الى معرفة هوية الضحية الوحيدة خلال اقتحام أنصار الرئيس الاميركي دونالد ترمب لمبنى الكونغرس.

وهي تدعى آشلي بابيت، من مناصري ترمب.

وكانت توفيت امرأة بعدما أصيبت بإطلاق نار داخل مبنى الكونغرس الأميركي، عندما اقتحمه عدد من أنصار ترمب، بعد ظهر الأربعاء، وفق ما أكدت مصادر أمنية لوسائل إعلام محلية.

وأكدت الشرطة في وقت سابق أن شخصا أصيب بالرصاص داخل مبنى الكابيتول الأميركي، لكن المسؤولين لا يعرفون تفاصيل بشأن ظروف إطلاق النار.

وأصيب عدة أشخاص آخرين، بينهم ضابط شرطة، وتم نقلهم إلى المستشفى بعد أن اجتاح حشد من الناس مبنى الكابيتول.

ولم تتعرف السلطات على هوية المتوفاة، ولكن شوهدت امرأة ملطخة بالدماء في مقطع فيديو وهي تعالج من إصابة مجهولة بينما نقلها المسعفون على محفة إلى خارج المبنى، حيث انتظرتها سيارة إسعاف عند إحدى بوابات الكونغرس.