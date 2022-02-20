أوكرانيا.. محادثات "الفرصة الأخيرة" بين ماكرون وبوتين اليوم

يجري الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأحد محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين تعتبر بمثابة الفرصة الأخيرة لتفادي اجتياح روسي لأوكرانيا مع تصاعد التوتر على خط الجبهة في شرق البلد.

وتجري المكالمة في الساعة 10:00 بتوقيت غرينتش، في وقت دعت فيه كييف حلفاءها الغربيين إلى وقف "سياسة المهادنة" حيال موسكو التي يتهمها الغرب بالتحضير لشن هجوم على أوكرانيا بعدما حشدت 150 ألف جندي على الحدود الشرقية لهذا البلد.

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وبعد اللقاء بين ماكرون وبوتين في 7 فبراير الجاري في موسكو، تشكل المحادثات الهاتفية المقررة بينهما الأحد "آخر جهود ممكنة وضرورية لتفادي نزاع كبير في أوكرانيا"، بحسب قصر الإليزيه.

"في أي وقت"

من جهته، أكد البيت الأبيض مجدداً أمس السبت أن روسيا قد تشن هجوماً على أوكرانيا "في أي وقت".

ويشارك الرئيس الأميركي جو بايدن الأحد في اجتماع نادر لمجلس الأمن القومي مخصص لبحث الأزمة الأوكرانية، قبل أيام قليلة من محادثات بين وزير خارجيته أنطوني بلينكن ونظيره الروسي سيرغي لافروف يوم الخميس 24 فبراير.

غير أن الوضع بات بالغ الخطورة وأعلن حلف شمال الأطلسي "الناتو" أن "كل المؤشرات تشير إلى أن روسيا تخطط لهجوم شامل" على أوكرانيا.

وأجرى ماكرون السبت محادثات مع الرئيس الأوكراني، أعلن قصر الإليزيه بعدها أن فولوديمير زيلينسكي أكد لنظيره الفرنسي أنه لن "يرد على الاستفزازات على طول خط التماس". كما طلب زيلينسكي من ماكرون "إبلاغ فلاديمير بوتين باستعداد أوكرانيا للحوار".

وينفي الكرملين أي نية له في مهاجمة أوكرانيا. وتطالب موسكو بـ"ضمانات أمنية" كشرط لخفض التصعيد، أبرزها انسحاب الحلف الأطلسي من أوروبا الشرقية وعدم توسيع الحلف ولا سيما لضم أوكرانيا، وهي مطالب اعتبرها الغربيون غير مقبولة.

تعبئة عامة في المناطق الانفصالية

ميدانياً، ازدادت حدة المعارك على الجبهة في شرق أوكرانيا ويتبادل الانفصاليون المدعومون من موسكو وكييف الاتهامات بتصعيد النزاع الذي أوقع أكثر من 14 ألف قتيل منذ 2014.

وأفادت وكالات الأنباء الروسية ليل السبت-الأحد عن وقوع إطلاق نار بالمدفعية في ضواحي دونيتسك على مقربة من خط الجبهة.

كما أعلن الانفصاليون الموالون لروسيا في شرق أوكرانيا، الذين يتهمون كييف بالتخطيط لمهاجمتهم، "تعبئة عامة" السبت لجميع الرجال القادرين على القتال بعدما أمروا بإجلاء المدنيين إلى روسيا المجاورة.

في روسيا، أعلنت منطقة روستوف المحاذية لأوكرانيا حال الطوارئ تحسباً لتدفق لاجئين قادمين من المناطق الانفصالية.

وبحسب آخر الأرقام الصادرة عن الانفصاليين، تم إجلاء أكثر من 22 ألف شخص إلى روسيا، وهو عدد ضئيل بالنسبة إلى هذه المناطق التي يسكنها مئات آلاف الأشخاص.