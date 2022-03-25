المجر ترفض نداء مؤثراً من زيلينسكي للحصول على أسلحة

رفض رئيس وزراء المجر اليوم الجمعة نداءً مؤثراً من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لتزويد أوكرانيا بالأسلحة ودعم العقوبات على قطاع الطاقة الروسي.

وقال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في مقطع مصور نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي إن طلبات زيلينسكي "تتعارض مع مصالح المجر"، وإن العقوبات على الطاقة الروسية "ستعني أن الاقتصاد المجري سيتباطأ ثم يتوقف في غضون لحظات".

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وجاء الرفض بعد أن خاطب زيلينسكي أمس الخميس اجتماعاً لزعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل، وتوجّه بالحديث إلى أوربان، الذي يعتبر على نطاق واسع أقرب حليف للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الاتحاد الأوروبي.

وقال زيلينسكي: "اسمع، فيكتور، هل تعرف ما يحدث في ماريوبول؟.. أريد أن أكون منفتحاً مرة واحدة وإلى الأبد: يجب أن تقرر بنفسك، ما هو موقفك".

ورفضت المجر، وحدها من بين دول الاتحاد الأوروبي المتاخمة لأوكرانيا، تزويد جارتها بالأسلحة ورفضت السماح لشحنات الأسلحة بعبور حدودها إلى أوكرانيا.

واليوم الجمعة، قال أوربان إن 85% من الغاز المجري وأكثر من 60% من نفطها يأتي من روسيا، وأن منع صادرات الطاقة الروسية سيجبر المجريين على "دفع ثمن الحرب".