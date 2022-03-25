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المجر ترفض نداء مؤثراً من زيلينسكي للحصول على أسلحة

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Hungarian Prime Minister Viktor Orban arrives for a round table meeting at an EU summit in Brussels, Friday, March 25, 2022. After a first day of talks dedicated to the war in Ukraine, EU leaders turn their focus to energy policy as they try to agree on measures aimed at curbing skyrocketing electricity prices at a summit in Brussels. (AP Photo/Geert Vanden Wijngaert)
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان
روسيا و أوكرانيا

المجر ترفض نداء مؤثراً من زيلينسكي للحصول على أسلحة

يعتبر رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان أقرب حليف للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الاتحاد الأوروبي

بودابست – أسوشيتد برس

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رفض رئيس وزراء المجر اليوم الجمعة نداءً مؤثراً من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لتزويد أوكرانيا بالأسلحة ودعم العقوبات على قطاع الطاقة الروسي.

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مخاطباً القمة الأوروبية أمس
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مخاطباً القمة الأوروبية أمس

وقال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في مقطع مصور نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي إن طلبات زيلينسكي "تتعارض مع مصالح المجر"، وإن العقوبات على الطاقة الروسية "ستعني أن الاقتصاد المجري سيتباطأ ثم يتوقف في غضون لحظات".

وجاء الرفض بعد أن خاطب زيلينسكي أمس الخميس اجتماعاً لزعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل، وتوجّه بالحديث إلى أوربان، الذي يعتبر على نطاق واسع أقرب حليف للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الاتحاد الأوروبي.

أوربان خلال لقاء مع بوتين في موسكو في 1 فبراير الماضي
أوربان خلال لقاء مع بوتين في موسكو في 1 فبراير الماضي
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وقال زيلينسكي: "اسمع، فيكتور، هل تعرف ما يحدث في ماريوبول؟.. أريد أن أكون منفتحاً مرة واحدة وإلى الأبد: يجب أن تقرر بنفسك، ما هو موقفك".

ورفضت المجر، وحدها من بين دول الاتحاد الأوروبي المتاخمة لأوكرانيا، تزويد جارتها بالأسلحة ورفضت السماح لشحنات الأسلحة بعبور حدودها إلى أوكرانيا.

واليوم الجمعة، قال أوربان إن 85% من الغاز المجري وأكثر من 60% من نفطها يأتي من روسيا، وأن منع صادرات الطاقة الروسية سيجبر المجريين على "دفع ثمن الحرب".

مظاهرة في بودابسيت هذا الشهر للتضامن مع أوكرانيا
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