تحتوي عيون حيوانات.. سفارات أوكرانية تتلقى "طروداً دموية"

أعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية اليوم الجمعة، أن عدة سفارات أوكرانية في الخارج تلقت "طروداً دموية" تحتوي على عيون حيوانات، بعد إرسال سلسلة من الطرود المفخخة لمقار في إسبانيا من بينها سفارة أوكرانيا في مدريد.

وكتب المتحدث باسم الوزارة أوليغ نيكولينكو على فيسبوك أن طروداً تحتوي على سائل ذي لون ورائحة مميزة أُرسلت لسفارات كييف في المجر وهولندا وبولندا وكرواتيا وإيطاليا، وإلى القنصليات في نابولي وكراكوف وبرنو.

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وقال نيكولينكو: "ندرس معنى هذه الرسائل"، مضيفاً أن وزير الخارجية دميترو كوليبا أمر بتشديد الأمن في جميع السفارات والقنصليات المعنية.

كما قال نيكولينكو إن المدخل إلى شقة السفير الأوكراني لدى الفاتيكان تعرض للتخريب. وقال مصدر بالسفارة في روما لوكالة "رويترز" إن أحدهم ترك فضلات بشرية أمام الباب.

وأضاف نيكولينكو أن السفارة في كازاخستان تلقت تهديداً بوجود قنبلة وهو ما لم يثبت لاحقاً. كما أوضح أن السفارة في الولايات المتحدة تلقت خطاباً يتضمن مقالاً ينتقد أوكرانيا. وأضاف أن مصدره، مثل معظم الرسائل الأخرى، كان من دولة أوروبية واحدة لكنه لم يذكر أي تفاصيل.

وكانت وكالة إنترفاكس الأوكرانية للأنباء قد نقلت عن مسؤول كبير قوله الخميس إن عدة بعثات دبلوماسية أوكرانية تلقت رسائل تهديد مغموسة بسائل أحمر.

وذكرت الوكالة أن وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا وصف هذه الحوادث بأنها محاولة لترهيب الدبلوماسيين الأوكرانيين.

ونسبت إليه قوله للتلفزيون الوطني: "إذا بدأوا بالفعل في مهاجمة السفارات.. فهذا يعني أنهم يخافون منا ويحاولون إيقافنا".

وتابع: "كان داخل هذه الرسائل تهديد رمزي لأوكرانيا.. كانت جميع الأظرف مغموسة بسائل أحمر وقت استلامها".

وانفجر طرد كان موجهاً إلى السفير الأوكراني لدى إسبانيا في السفارة في مدريد الأربعاء أثناء قيام مسؤول أمني بفحصه، مما تسبب في إصابته بجروح طفيفة.

وبدا أن سفير أوكرانيا في إسبانيا، سيرهي بوهورلتسيف، يشير بأصابع الاتهام إلى روسيا.

وشنت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا قبل تسعة أشهر. وأرسلت إسبانيا أو تعهدت بإرسال معدات عسكرية وإنسانية لدعم أوكرانيا في الحرب.