في ثاني زيارة خارجية له.. زيلينسكي قد يحضر قمة أوروبية ببروكسل

تلقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دعوة من رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال للمشاركة "شخصياً" في "قمة مقبلة" للاتحاد الأوروبي، وفق ما أعلن متحدث باسم المؤسسة الأوروبية الاثنين، من دون أن يدلي بتفاصيل إضافية.

هذا وأفادت مصادر أوروبية الاثنين أن زيلينسكي قد يتوجه إلى بروكسل الخميس لحضور قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي وإلقاء كلمة أمام النواب الأوروبيين.

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وفي حال تأكدت، ستكون هذه الزيارة الأولى لزيلينسكي لعاصمة الاتحاد الأوروبي منذ بدء الهجوم الحرب مع روسيا في 24 فبراير 2022.

وبحسب وكالة "فرانس برس"، أعرب مصدر في البرلمان الأوروبي عن "احتمال عقد جلسة عامة استثنائية الخميس التاسع من فبراير بحضور رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي". وأكد مصدران برلمانيان آخران طلبا عدم كشف هويتيهما هذه المعلومات.

ويحظى الرئيس الأوكراني بـ"دعوة دائمة" إلى بروكسل، وفق ما ذكر متحدث باسم رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال.

ولم تؤكد الرئاسة الأوكرانية من جهتها هذه الزيارة.

وزار فولوديمير زيلينسكي واشنطن في 22 ديسمبر الماضي، في أول رحلة دولية منذ بداية الحرب. والتقى يومها الرئيس الأميركي جو بايدن وألقى كلمة أمام الكونغرس.

ومن المقرر عقد قمة استثنائية للقادة الأوروبيين الخميس والجمعة لبحث تطورات الحرب في أوكرانيا وتضامن الاتحاد الأوروبي مع كييف.

والتقى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ومسؤولون كبار في الاتحاد الأوروبي الجمعة زيلينسكي في كييف لإظهار دعمهم لعملية انضمام أوكرانيا الى الاتحاد الأوروبي.

والبلاد مرشحة رسمياً للانضمام إلى الاتحاد منذ يونيو 2022 ، وهي عملية شاقة تتطلب العديد من الإصلاحات التي قد تستغرق سنوات وتأمل كييف في تسريعها.

وتتلقى أوكرانيا أيضاً دعماً مالياً من الاتحاد الأوروبي الذي تعهد بتقديم مبلغ 50 مليار يورو يشمل المساعدات الإنسانية والعسكرية لكييف.