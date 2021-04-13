سيناتور جمهوري بارز يدعو لدعم السودان

دعا الزعيم الجمهوري والعضو البارز في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، السيناتور جيم ريش، إلى دعم السودان في مسيرته الجديدة، بعد نجاح المحتجين في إزاحة عمر البشير من السلطة.

Yesterday marked 2yrs since protesters drove #Sudan's brutal dictator Omar al-Bashir from power. Since then, the Sudanese people have embarked on a historic journey of democratic transformation. We must continue to support these efforts for the sake of Sudan and the wider region. — Senate Foreign Relations Committee Ranking Member (@SenateForeign) April 12, 2021

ووصف ريش البشير بـ"الدكتاتور الوحشي"، وقال في تغريدة له: "‏صادف يوم أمس مرور عامين على إزاحة المحتجين للدكتاتور الوحشي عمر البشير من السلطة. ومنذ ذلك الحين انطلق الشعب السوداني في رحلة تاريخية للتحول الديمقراطي. يجب أن نستمر في دعم هذه الجهود من أجل السودان والمنطقة بشكل عام".

يأتي هذا بينما دعت الولايات المتحدة وصندوق النقد الدولي أمس الاثنين أكثر من 20 دولة إلى تقديم الدعم الكامل لعملية تخفيف ديون السودان. وأكدت واشنطن أن الخرطوم أحرزت تقدماً في تنفيذ إصلاحات على مستوى الاقتصاد الكلي.

كما نظّم نائب وزارة الخزانة الأميركية آندي بوكول مع المبعوث الأميركي الخاص للسودان دونالد بوث لقاء افتراضياً صباح اليوم مع ممثلين عن أكثر من 20 دولة من "نادي باريس".

وأوضحت وزارة الخزانة في بيان أن هدف اللقاء هو دعم جهود السودان للحصول على تخفيف لديونه بموجب "المبادرة لصالح البلدان الفقيرة المثقلة بالديون".

وقدّمت الولايات المتحدة في نهاية مارس الماضي مساعدات قيمتها 1.15 مليار دولار للسودان لمساعدته على سداد ديونه للبنك الدولي.

وقدر صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في نهاية عام 2019 ديون السودان بنحو 8.49 مليار دولار.