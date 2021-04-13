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سيناتور جمهوري بارز يدعو لدعم السودان

WASHINGTON, DC - JUNE 19: U.S. Sen. James Risch (R-ID) listens during the nomination hearing of Kelly Craft, President Trump's nominee to be Representative to the United Nations, before the Senate Foreign Relations Committee on June 19, 2019 in Washington, DC. Craft has faced extensive scrutiny for her ties to the coal industry, as well as allegations that she was frequently absent during her time as the U.S. Ambassador to Canada. Stefani Reynolds/Getty Images/AFP
السيناتور جيم ريش
اقتصاد السودان

سيناتور جمهوري بارز يدعو لدعم السودان

دعت الولايات المتحدة وصندوق النقد الدولي الاثنين أكثر من 20 دولة إلى تقديم الدعم الكامل لعملية تخفيف ديون السودان

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واشنطن - بندر الدوشي

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دعا الزعيم الجمهوري والعضو البارز في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، السيناتور جيم ريش، إلى دعم السودان في مسيرته الجديدة، بعد نجاح المحتجين في إزاحة عمر البشير من السلطة.

ووصف ريش البشير بـ"الدكتاتور الوحشي"، وقال في تغريدة له: "‏صادف يوم أمس مرور عامين على إزاحة المحتجين للدكتاتور الوحشي عمر البشير من السلطة. ومنذ ذلك الحين انطلق الشعب السوداني في رحلة تاريخية للتحول الديمقراطي. يجب أن نستمر في دعم هذه الجهود من أجل السودان والمنطقة بشكل عام".

عمر البشير في قفص الاتهام بالمحكمة
عمر البشير في قفص الاتهام بالمحكمة

يأتي هذا بينما دعت الولايات المتحدة وصندوق النقد الدولي أمس الاثنين أكثر من 20 دولة إلى تقديم الدعم الكامل لعملية تخفيف ديون السودان. وأكدت واشنطن أن الخرطوم أحرزت تقدماً في تنفيذ إصلاحات على مستوى الاقتصاد الكلي.

كما نظّم نائب وزارة الخزانة الأميركية آندي بوكول مع المبعوث الأميركي الخاص للسودان دونالد بوث لقاء افتراضياً صباح اليوم مع ممثلين عن أكثر من 20 دولة من "نادي باريس".

المبعوث الأميركي الخاص للسودان دونالد
المبعوث الأميركي الخاص للسودان دونالد
مصادر: السودان يرسل أول وفد رسمي إلى إسرائيل الأسبوع المقبل السودان مصادر: السودان يرسل أول وفد رسمي إلى إسرائيل الأسبوع المقبل

وأوضحت وزارة الخزانة في بيان أن هدف اللقاء هو دعم جهود السودان للحصول على تخفيف لديونه بموجب "المبادرة لصالح البلدان الفقيرة المثقلة بالديون".

وقدّمت الولايات المتحدة في نهاية مارس الماضي مساعدات قيمتها 1.15 مليار دولار للسودان لمساعدته على سداد ديونه للبنك الدولي.

وقدر صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في نهاية عام 2019 ديون السودان بنحو 8.49 مليار دولار.

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