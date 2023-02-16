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من عملية إسقاط المسيرة (القيادة المركزية الأميركية على تويتر )
من عملية إسقاط المسيّرة
ميليشيات إيران

بعد إسقاط مسيرة إيرانية.. التحالف الدولي: لن نتردد بحماية نفسنا

القوات الأميركية الموجودة في سوريا تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة إيرانية الصنع كانت تحلق الثلاثاء فوق إحدى قواعدها

العربية.نت
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قال قائد قوات التحالف الدولي لمحاربة داعش في العراق وسوريا الميجر جنرال ماثيو مكفرلاند الأربعاء إن قواته "تحتفظ بحق الدفاع عن النفس، مضيفاً: "لن نتردد في اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية قواتنا".

جاء ذلك بعد إعلان القيادة المركزية الأميركية في وقت سابق الأربعاء أن القوات الأميركية الموجودة في سوريا تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة إيرانية الصنع الثلاثاء.

وقال مكفرلاند إن مثل هذه الأنشطة هي "محاولات للنيل من مهمة قواتنا المتمثلة في هزيمة تنظيم داعش".

وكانت القيادة المركزية الأميركية قد أعلنت فجر الأربعاء أن القوات الأميركية الموجودة في سوريا تمكنت الثلاثاء من إسقاط طائرة مسيرة إيرانية الصنع "كانت تحاول إجراء عملية استطلاع لقاعدة دوريات بشمال شرق سوريا".

المسيرة التي حلقت بالقرب من قاعدة أميركية
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  • المسيرة التي حلقت بالقرب من قاعدة أميركية
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(2 صور)
المسيرة التي حلقت بالقرب من قاعدة أميركية
المسيرة التي حلقت بالقرب من قاعدة أميركية
من عملية إسقاط المسيرة
من عملية إسقاط المسيرة

وتعليقاً على البيان الأميركي، نقل الإعلام الإيراني عن مستشار عسكري إيراني في سوريا قوله: "هذه المسيرة الإيرانية هي عبارة عن طائرة بدون طيار صغيرة يتم إطلاقها يدوياً بهدف اختبار أنظمة دفاع العدو، وقد حققت أهدافها المرسومة بنجاح".

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وكانت هذه المسيرة تحلق فوق قاعدة تضم جنوداً أميركيين في شمال شرق سوريا.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق الطائرة المسيرة في شمال شرق سوريا، حيث كثيراً ما تتعرض القواعد التي تضم قوات أميركية لهجمات صاروخية أو بقذائف هاون.

وتتمركز الميليشيات المدعومة من إيران في موقع قريب، وكذلك الخلايا النائمة لتنظيم داعش الذي مني بالهزِيمة في سوريا في مارس 2019.

ويتواجد نحو 900 جندي أميركي في سوريا، في الشمال والجنوب والشرق، يعملون جنباً إلى جنب قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي يقودها الأكراد، في قتال عناصر داعش وخلايا التنظيم النائمة.

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