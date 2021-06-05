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نفوق لبؤة وسط تفشي كورونا بين أسود حديقة حيوانات في الهند

A lion waits inside a cage at the Rescue and Rehabilitation center named Arignar Anna Zoological Park (AAZP) after being rescued from a private circus company in Madras, 11 February 2004. Acting on the complaint by People for Animals (PFA), a city based animals rights organisation the AAZP authority rescued a total of 19 lions among which 11 are male and 8 are female. AFP PHOTO/Dibyangshu SARKAR
أسد في حديقة حيوان "أريجنار آنا" (أرشيفية)
فيروس كورونا

نفوق لبؤة وسط تفشي كورونا بين أسود حديقة حيوانات في الهند

ظهرت أعراض على أغلب الأسود وتم وضع الحيوانات المصابة في الحجر الصحي مع علاجها بالمضادات الحيوية

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تشيناي (الهند) – رويترز

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قالت حديقة حيوان على مشارف مدينة تشيناي جنوب الهند اليوم الجمعة إن لبؤة آسيوية في التاسعة من عمرها نفقت إثر إصابتها بفيروس كورونا.

وتم رصد العديد من حالات الإصابة بكورونا لدى الحيوانات من بينها شبلا نمر أبيض يعتقد أنهما نفقا بسبب الإصابة بكوفيد-19 في باكستان المجاورة وأسود أثبتت الفحوص إصابتها في إسبانيا ومدينتين أخريين في الهند.

أسد في حديقة حيوان "أريجنار آنا" (أرشيفية)
أسد في حديقة حيوان "أريجنار آنا" (أرشيفية)
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وقالت حديقة حيوان "أريجنار آنا": "نفقت اللبؤة نيلا البالغة من العمر تسع سنوات متأثرةً بإصابتها بالمرض مساء الثالث من يونيو".

وأضاف بيان للحديقة أنه تم رصد التفشي في الحديقة يوم الخميس مع ظهور أعراض على أغلب الأسود، وتم وضع الحيوانات المصابة في الحجر الصحي مع علاجها بالمضادات الحيوية.

وأضافت الحديقة في بيانها أنه "تم إرسال عينات من النمور والثدييات الكبيرة للفحص".

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