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A soldier stands near an Iranian missile during a rally marking the annual Quds Day, or Jerusalem Day, on the last Friday of the holy month of Ramadan in Tehran, Iran April 29, 2022. Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.
جندي إيراني (أرشيفية)
إيران و رئيسي

جندي إيراني يقتل 5 من رفاقه في كرمان بجنوب شرق البلاد

السلطات الإيرانية قالت إن الدافع لم يتضح على الفور وأن المشتبه به، الذي لم يتم تحديد هويته، طليق

العربية.نت
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فتح جندي إيراني النار على زملائه الجنود يوم الأحد، ما أسفر عن مقتل خمسة منهم في مدينة كرمان جنوب شرق البلاد، حيث قُتل 94 شخصاً في هجوم بالقنابل في وقت سابق من هذا الشهر، حسبما أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني.

ذكر التلفزيون الرسمي أن إطلاق النار وقع عندما وصل الجندي إلى مسكن الجنود وفتح النار على الجنود الذين كانوا يستريحون. وأضافت أن الدافع لم يتضح على الفور وأن المشتبه به، الذي لم يتم تحديد هويته، طليق.

وقال قائد القيادة الإقليمية للقوات البرية للجيش الإيراني العميد أمير غلاميان القول إن المجند لاذ بالفرار وتتم ملاحقته الآن، مضيفاً ان الجيش بدأ تحقيقاً في ملابسات الحادثة.

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وقال التقرير إن الهجوم وقع في كرمان على بعد نحو 830 كيلومتراً جنوب شرق العاصمة طهران.

وكانت كرمان مسرحاً لانفجارين في وقت سابق من هذا الشهر أسفرا عن مقتل 94 شخصا وإصابة مئات آخرين خلال احتفال بالذكرى السنوية لمقتل قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني الذي قُتل في غارة أميركية بطائرة بدون طيار عام 2020 في العراق. أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم.

يتم الإبلاغ من حين لآخر عن حوادث إطلاق نار مماثلة على قواعد عسكرية في إيران. في عام 2022، قتل جندي جنديًا آخر وثلاثة من رجال الشرطة في مركز للشرطة على جانب الطريق في جنوب البلاد.

يذكر أن مدة الخدمة العسكرية تصل إلى 24 شهراً إلزامية للرجال الذين تبلغ أعمارهم 19 عاماً فما فوق في إيران.

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