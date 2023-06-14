مبابي عن ميسي: لم ينل الاحترام الذي يستحقه في فرنسا

في أول تعليق له حول رحيل نجم الكرة العالمي ليونيل ميسي إلى الولايات المتحدة، وصف كيليان مبابي، زميله السابق في باريس سان جيرمان بأعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم.
Mbappé on Messi: “He’s one of greatest player in the history of football. It's never good news when someone like Messi leaves”. 🇫🇷🇦🇷— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 14, 2023
“I don't quite understand why so many people were so relieved that he was gone. He didn't get the respect he deserved in France”, told Gazzetta. pic.twitter.com/cBW7JUfyp5
واعتبر أن قائد منتخب الأرجنتين "لم ينل الاحترام الذي يستحقه في فرنسا"، بحسب ما نقلت صحيفة "غازيتا".
كما رأى مبابي الذي لف الغموض مصيره مع النادي الفرنسي خلال الفترة الماضية، أن رحيل نجم كميسي ليس خبراً ساراً على الإطلاق.
وأضاف متسائلا: "لا أفهم تمامًا سبب ارتياح الكثير من الناس لرحيله!".
أتت تلك التصريحات فيما يرتقب أن يستأنف ميسي لعبه مع نادي إنتر ميامي الأميركي، إثر توقيع عقد بينهما.
وقضى المهاجم الأرجنتيني (35 عاماً) الموسمين الأخيرين في باريس سان جرمان، ولعب مباراته الأخيرة مع النادي مطلع يونيو الحالي، بعد انتقاله في العام 2021 من برشلونة حيث قضى معظم مسيرته الكروية.
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