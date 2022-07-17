.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

المغرب.. إرسال المزيد من التعزيزات لمكافحة الحرائق

  • الخط
A person takes photos of trees burning from a car during a forest fire in Larache, Morocco July 14, 2022 in this still image obtained from a social media video. El raqi Mohammed ben acher/via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. NO RESALES. NO ARCHIVES.
حرائق الغابات في العرائش في شمال المغرب

المغرب.. إرسال المزيد من التعزيزات لمكافحة الحرائق

في إقليم العرائش تضرر نحو 4660 هكتاراً من الأراضي وجرى إجلاء 1325 أسرة من 19 قرية

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

واصلت أجهزة الإطفاء المغربية السبت، مدعومةً بمزيد من التعزيزات، مكافحة حرائق تجتاح منذ أربعة أيام مناطق حرجية نائية في شمال المغرب.

في إقليم العرائش حيث رصِدت بؤرة حريق كبيرة وسُجلت وفاة شخص، تضرر نحو 4660 هكتاراً من الأراضي.

وجرى حتى الآن إجلاء 1325 أسرة موزعة على 19 دوارا (قرية).

النيران تقترب من المنازل في العرائش
  • النيران تقترب من المنازل في العرائش
  • النيران تقترب من المنازل في العرائش
  • محاولات لإخماد النيران في العرائش
  • محاولات لإخماد النيران في العرائش
  • الحرائق في العرائش
5 صور
النيران تقترب من المنازل في العرائش
النيران تقترب من المنازل في العرائش
النيران تقترب من المنازل في العرائش
النيران تقترب من المنازل في العرائش
محاولات لإخماد النيران في العرائش
محاولات لإخماد النيران في العرائش
محاولات لإخماد النيران في العرائش
محاولات لإخماد النيران في العرائش
الحرائق في العرائش
الحرائق في العرائش

وانتشرت تعزيزات إضافية من الجيش ورجال الإطفاء منذ الجمعة، ولا سيما في القصر الكبير، وهي إحدى أكثر المناطق العرضة للخطر والتي يصعب الوصول إليها.

ودُمرت مئات الهكتارات من أراضي الغابات في أقاليم وزان وتطوان وتازة المجاورة.

وتأججت النيران بسبب درجات حرارة مرتفعة جداً تقترب من 40 درجة وجراء الرياح العنيفة.

وبحسب السلطات لا تزال أسباب هذه الحرائق مجهولة لكن العامل البشري غير مستبعد.

محاولات لإخماد النيران في شمال المغرب
  • محاولات لإخماد النيران في شمال المغرب
  • محاولات لإخماد النيران في شمال المغرب
  • محاولات لإخماد النيران في شمال المغرب
  • محاولات لإخماد النيران في شمال المغرب
4 صور
محاولات لإخماد النيران في شمال المغرب
محاولات لإخماد النيران في شمال المغرب
محاولات لإخماد النيران في شمال المغرب
محاولات لإخماد النيران في شمال المغرب
محاولات لإخماد النيران في شمال المغرب
محاولات لإخماد النيران في شمال المغرب
محاولات لإخماد النيران في شمال المغرب
محاولات لإخماد النيران في شمال المغرب
طائرة شحن تشتعل وتتحطم في اليونان.. وانفجارات تصدر منها العرب والعالم طائرة شحن تشتعل وتتحطم في اليونان.. وانفجارات تصدر منها

وفي محاولة لوقف اتساع رقعة الحرائق، تنفّذ أربع طائرات من نوع "كانادير" تابعة للقوات الجوية وأربع طائرات أخرى من نوع "توربو ثراش"، طلعات جوية، توازياً مع انتشار مئات من عناصر المياه والغابات والوقاية المدنية والقوات المساعدة والقوات المسلحة الملكية وأعوان الإنعاش الوطني والمتطوعين.

ويتعرّض المغرب منذ أيام عدة لموجة حارة بحيث اقتربت الحرارة من 45 درجة مئوية في وقت تعاني البلاد جفافاً استثنائياً وإجهاداً مائياً.

على الجهة الأخرى من مضيق جبل طارق، تشتعل الحرائق في جنوب أوروبا، من البرتغال إلى اليونان مروراً بإسبانيا وفرنسا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
ماذا ينتظر العالم من القمة السعودية الأميركية في جدة؟ ماذا ينتظر العالم من القمة السعودية الأميركية في جدة؟
اكتشف المزيد