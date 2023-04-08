فقدان 20 مهاجراً على الأقل بعد غرق قارب قبالة تونس

أنقذت وحدات خفر السواحل في تونس ليل أمس الجمعة نحو 231 مهاجراً غير نظامي من الغرق، أغلبهم من افريقيا جنوب الصحراء، قبالة سواحل البلاد، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني.

وأشار الناطق الرسمي باسم حرس الحدود في بيان صدر عبر صفحته الرسمية في "فيسبوك"، اليوم السبت، إلى أن ذلك تزامن مع "إحباط خمس عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة نحو الفضاء الأوروبي".

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من جهته قال فوزي المصمودي المتحدث باسم محاكم صفاقس في تونس إن 20 مهاجراً أفريقياً على الأقل فُقدوا اليوم السبت بعد غرق قاربهم قبالة ساحل تونس في أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط إلى إيطاليا، وسط ارتفاع كبير في عدد قوارب المهاجرين المبحرة من البلد الواقع في شمال أفريقيا.

وأضاف المصمودي أن قوات خفر السواحل أنقذت 17 شخصاً آخرين كانوا على متن نفس القارب قبالة صفاقس بجنوب البلاد ومن بينهم اثنان في حالة حرجة.

وخلال الأسابيع الماضية، لقي العشرات حتفهم في حوادث غرق متكررة قبالة الساحل التونسي.

وصارت تونس نقطة انطلاق، بعد أن كانت ليبيا، نقطة انطلاق رئيسية للفارين من الفقر والصراعات في أفريقيا والشرق الأوسط على أمل العثور على حياة أفضل في أوروبا.

وقال الحرس الوطني أمس الجمعة إن أكثر من 14 ألف مهاجر، معظمهم من أفريقيا جنوب الصحراء، تم اعتراضهم أو إنقاذهم في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي في أثناء محاولتهم العبور إلى أوروبا، أي خمسة أمثال الأرقام المسجلة في نفس الفترة من العام الماضي.

وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني أمس إن أوروبا ربما تواجه خطر وصول موجة ضخمة من المهاجرين إلى شواطئها من شمال أفريقيا إذا لم يتم ضمان الاستقرار المالي في تونس.

ودعت ميلوني صندوق النقد الدولي والدول الأخرى إلى مساعدة تونس بسرعة لتجنب انهيارها.

وقال وزير الشؤون الخارجية بتونس نبيل عمار الأسبوع الماضي إن البلاد بحاجة إلى تمويل ومعدات لحماية حدودها بشكل أفضل. وتلقت تونس معدات من إيطاليا في السنوات الماضية، لكن عمار قال إنها قديمة وغير كافية.