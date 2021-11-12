وثائقي | الملاكم محمد علي كلاي ج1

تبث العربية سلسلة وثائقيا مشوقة عن الملاكم محمد علي كلاي على مدار 4 أسابيع متتالية.

يعتبر محمد علي كلاي واحدا من أشهر الشخصيات التي لا تمحى من روزنامة القرن الفائت، وهو بطل العالم في الملاكمة للوزن الثقيل ثلاث مرات. يوثق الفيلم كيف أسر هذا الملاكم قلوب ملايين المشجعين في جميع أنحاء العالم، بمزيج من السحر في أدائه والسرعة والرشاقة والقوة في الحلبة، والمرح خارجها. ولد كاسيوس كلاي جونيور العام 1942 في مدينة لويفيل بولاية كنتاكي، وارتقى من هاوي ملاكمة إلى حاصل على الميدالية الذهبية الأولمبية للعام 1960 وبطل للوزن الثقيل، تماما كما وعد مشجعيه في سن الثانية عشرة. ثم انتقل إلى ميامي.

تسرد السلسة تفاصيل حياته في ميامي، يشحذ فيها علي مهاراته في الملاكمة ويصقل عبقريته للترويج لذاته. في العام 1964، صدم العالم بإغضابه سوني ليستون للفوز ببطولة الوزن الثقيل. رسم كلاي قواعده الخاصة في الحلبة وفي حياته يغذي منتقديه، ويحير خصومه، ويثير اهتمام الملايين من المعجبين. تحدث عن رأيه ووقف على المبادئ، متمسكًا بعقيدته الإسلامية وتبنى اسم محمد علي. لمدة ثلاثة أعوام، سيطرعلي كلاي على صفوف الوزن الثقيل ولكن في العام 1967، رفض الانضمام إلى الجيش الأمريكي، ذلك كلفه رزقه وأصبح منبوذا لا بل مكروها في الولايات المتحدة. الحلقات توضح كيف تم تجريد محمد علي من لقبه، وأدين بالتهرب من الخدمة العسكرية وأُجبر على النفي. في العام 1970، عاد منتصرًا إلى الحلبة. صدم محمد علي العالم عندما هزم جورج فورمان أعظم منافسيه في زائير العام 1974 واستعاد لقبه مرتين، وأصبح أشهر رجل على وجه الأرض. في العام 1975 واجه جو فرايز في فيلم ثريلا إن مانيلا. كان محمد علي يربح لمدة خمس سنوات أخرى. تم تشخيص إصابته بمرض الباركنسون في العام 1984 ولكنه واصل السفر حول العالم لنشر الإسلام وأصبح رمزًا للسلام والأمل. تروي هذه السلسلة الوثائقية المكونة من 8 أجزاء قصة رياضي استثنائي يتجاوز تأثيره حلبة الملاكمة إلى رسالة السلام. كتب الروائي نورمان ميلرعن محمد علي كلاي: " كان روح القرن العشرين."



