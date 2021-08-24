مشكلة صحية لرائد بمحطة الفضاء الدولية.. وتأجيل مهمة "خارجية"

بسبب مشكلة طبية تتعلق بأحد رواد الفضاء، أرجأت "ناسا" مهمة سير خارج محطة الفضاء الدولية.

مسؤولو الوكالة أعلنوا عن التأجيل أمس الإثنين، قبل أقل من 24 ساعة على شروع رائد الفضاء الأميركي مارك فاندي هاي في مهمة السير خارج المحطة.

مادة اعلانية

وقال المسؤولون في بيان إن فاندي هاي يعاني "مشكلة طبية طفيفة"، ونوهوا إلى أنها لا تمثل حالة طارئة، لكنهم لم يفصحوا عن مزيد من التفاصيل.

وكان فاندي هاي (54 عاماً)، وهو كولونيل متقاعد بالجيش، يقيم في المحطة الفضائية منذ أبريل الماضي، ومن المتوقع أن يبقى هناك حتى الربيع المقبل في مهمة مدتها عام كامل.

وهذه هي ثاني إقامة لفاندي هاي في محطة الفضاء الدولية.

وكان من المفترض أن يخرج هو ورائد الفضاء الياباني أكيهيكو هوشيد الثلاثاء لتركيب دعامة لتثبيت ألواح جديدة لأجنحة الطاقة الشمسية.

وقالت ناسا إن المهمة يمكن تأجيلها. ستتم إعادة جدولة مهمة السير في الفضاء لما بعد رحلة الإمداد المقررة نهاية هذا الأسبوع، والتي ستقوم بها شركة "سبيس إكس"، وسلسلة من مهام السير في الفضاء في أيلول المقبل، على الجانب الروسي من المختبر المداري، حسبما أفادت "ناسا".