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مشكلة صحية لرائد بمحطة الفضاء الدولية.. وتأجيل مهمة "خارجية"

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NASA astronaut Mark Vande Hei rests in a chair after landing in a remote area outside the town of Dzhezkazgan (Zhezkazgan), Kazakhstan, on February 28, 2018. Two NASA astronauts and a Russian cosmonaut returned to Earth on February 28, 2018, rounding off a mission of more than five months aboard the International Space Station. Alexander Misurkin of Russia's Roscosmos space agency and NASA's Mark Vande Hei and Joe Acaba touched down on steppe land southeast of the town of Dzhezkazgan in central Kazakhstan at the expected time of 0231 GMT.
رائد الفضاء مارك فاندي هاي
الفضاء

مشكلة صحية لرائد بمحطة الفضاء الدولية.. وتأجيل مهمة "خارجية"

"ناسا" تتحدث عن "مشكلة طبية طفيفة" يواجهها مارك فاندي هاي الذي كان من المفترض أن يقوم الثلاثاء بمهمة سير خارج المحطة

كيب كانافيرال (الولايات المتحدة) – أسوشيتد برس

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بسبب مشكلة طبية تتعلق بأحد رواد الفضاء، أرجأت "ناسا" مهمة سير خارج محطة الفضاء الدولية.

مسؤولو الوكالة أعلنوا عن التأجيل أمس الإثنين، قبل أقل من 24 ساعة على شروع رائد الفضاء الأميركي مارك فاندي هاي في مهمة السير خارج المحطة.

فاندي هاي ضمن طاقم محطة الفضاء الدولية الحالي
فاندي هاي ضمن طاقم محطة الفضاء الدولية الحالي

وقال المسؤولون في بيان إن فاندي هاي يعاني "مشكلة طبية طفيفة"، ونوهوا إلى أنها لا تمثل حالة طارئة، لكنهم لم يفصحوا عن مزيد من التفاصيل.

وكان فاندي هاي (54 عاماً)، وهو كولونيل متقاعد بالجيش، يقيم في المحطة الفضائية منذ أبريل الماضي، ومن المتوقع أن يبقى هناك حتى الربيع المقبل في مهمة مدتها عام كامل.

فاندي هاي في مهمة خارج محطة الفضاء الدولية في 2017
فاندي هاي في مهمة خارج محطة الفضاء الدولية في 2017
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وهذه هي ثاني إقامة لفاندي هاي في محطة الفضاء الدولية.

وكان من المفترض أن يخرج هو ورائد الفضاء الياباني أكيهيكو هوشيد الثلاثاء لتركيب دعامة لتثبيت ألواح جديدة لأجنحة الطاقة الشمسية.

وقالت ناسا إن المهمة يمكن تأجيلها. ستتم إعادة جدولة مهمة السير في الفضاء لما بعد رحلة الإمداد المقررة نهاية هذا الأسبوع، والتي ستقوم بها شركة "سبيس إكس"، وسلسلة من مهام السير في الفضاء في أيلول المقبل، على الجانب الروسي من المختبر المداري، حسبما أفادت "ناسا".

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