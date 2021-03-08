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جونسون لم يشاهد مقابلة هاري وميغان.. وهذا تعليق وزيرة الطفولة

FILE PHOTO: Meghan, Duchess of Sussex, gives an interview to Oprah Winfrey in this undated handout photo. Harpo Productions/Joe Pugliese/Handout via REUTERS/File Photo
من مقابلة الأمير هاري وميغان مع أوبرا وينفري

جونسون لم يشاهد مقابلة هاري وميغان.. وهذا تعليق وزيرة الطفولة

أوبرا وينفري: الملكة إليزابيث وزوجها لم يشاركا في الأحاديث بشأن لون بشرة ابن هاري وميغان

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العربية.نت – وكالات

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قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني اليوم الاثنين إن بوريس جونسون لم يشاهد المقابلة التلفزيونية مع الأمير هاري وزوجته ميغان التي جرى بثها خلال الليل.

وأضاف المتحدث "بالطبع الأمر شأن يخص القصر الملكي"، وذلك رداً على سؤال عن تصريحات ميغان التي قالت فيها إن فرداً في الأسرة الملكية البريطانية أثار مخاوف من سمرة بشرة ابنها ارتشي قبل مولده.

وتابع المتحدث باسم جونسون: "لديكم ما قاله رئيس الوزراء من قبل عن أن العنصرية ليس لها أي مكان على الإطلاق في هذه البلاد.. قال ذلك في عدد من المناسبات".

مجموعة من الصحف البريطانية تضع أخباراً من المقابلة على صفحتها الأولى
مجموعة من الصحف البريطانية تضع أخباراً من المقابلة على صفحتها الأولى

في نفس السياق، قالت وزيرة الطفولة البريطانية فيكي فورد اليوم إنه لا مكان للعنصرية في المجتمع البريطاني، وذلك تعليقاً على ما أفصحت عنه ميغان ماركل.

وأضافت فورد، في حديث مع قناة "سكاي نيوز" البريطانية، أنها لم تشاهد المقابلة التي أجراها الزوجان مع المذيعة أوبرا وينفري وعرضتها قناة "سي. بي. إس" الليلة الماضية، لكنها شددت على أن "لا مكان للعنصرية في مجتمعنا على الإطلاق".

من جهتها، أكدت الإعلامية الأميركية أوبرا وينفري الاثنين أن الملكة إليزابيث الثانية وزوجها لم يشاركا في الأحاديث التي دارت في العائلة الملكية البريطانية والتي تبلّغ خلالها الأمير هاري عن "مخاوف" إزاء لون بشرة الطفل المنتظر خلال حمل زوجته بنجلهما آرتشي.

وقالت وينفري لمقدمة برنامج "سي. بي. إس. ذيس مورنينغ" إن الأمير هاري لم يوضح هوية الشخص الذي تطرق إلى الموضوع "لكنه حرص على إعلامي.. بأنه ليس جدته ولا جده".

وكانت ميغان، المولودة من زواج متعدد الأعراق، قد كشفت في المقابلة مع وينفري، عن أحاديث نقلها إليها زوجها هاري عن قلق في العائلة الملكية من لون بشرة طفلها الأول قبل ولادته.

مشاهدون في الولايات المتحدة يتابعون مقابلة الأمير هاري وميغان
مشاهدون في الولايات المتحدة يتابعون مقابلة الأمير هاري وميغان

وقالت ميغان لوينفري التي بدت مذهولة بما تسمع، إن هاري تبلّغ عن "مخاوف وأحاديث.. في ما يتعلّق بدرجة سواد بشرته" و"ما قد يعنيه ذلك، وكيف سيبدو الأمر"، من دون الكشف عن هوية الأشخاص المقصودين "لأن ذلك سيلحق أذى كبيراً" بصورتهم.

لا يرد على اتصالاته.. هاري: أشعر بأن أبي الأمير تشارلز الأخيرة لا يرد على اتصالاته.. هاري: أشعر بأن أبي الأمير تشارلز "خذلني"

كذلك علّق هاري على الموضوع قائلاً: "كان ذلك غريباً"، ومشيراً إلى أن هذا الكلام تسبب له بـ"صدمة".

وقد أثارت تصريحات الزوجين هاري وميغان في مقابلتهما ضجة كبيرة في بريطانيا وسيكون لها وقع صاعق على العائلة الملكية، وفق وسائل إعلام بريطانية الاثنين.

وجاءت هذه التصريحات في ظل تنامي حركة مناهضة العنصرية في بريطانيا خلال الأشهر الماضية وازدياد الدعوات لإجراء مراجعة وطنية للتاريخ الاستعماري للمملكة المتحدة، عقب الزخم المتجدد لحركة "حياة السود مهمة" في الولايات المتحدة والعالم.

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