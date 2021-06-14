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"شنتشو".. أول رحلة صينية مأهولة للفضاء منذ 2016

Visitors look at space suits worn by Chinese astronauts from manned space program, at an exhibition featuring the development of China's space exploration on the country's Space Day at China Science and Technology Museum in Beijing, China April 24, 2021. REUTERS/Tingshu Wang
زوار معرض مخصص لمهمات الفضاء في بكين يعاينون بدلة ارتداها أحد الرواد الصينيين السابقين
الفضاء

"شنتشو".. أول رحلة صينية مأهولة للفضاء منذ 2016

3 رواد صينيين سينطلقون خلال أيام إلى وحدة فضاء مدارية في مهمة تستمر 3 أشهر

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بكين – رويترز

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سيطلق صاروخ من سلسلة "لونغ مارش" مركبة فضائية صينية من صحراء غوبي خلال الأيام المقبلة لنقل ثلاثة رجال إلى وحدة فضاء مدارية في مهمة تستمر ثلاثة أشهر، لتصبح أول مرة ترسل فيها الصين بشراً إلى الفضاء منذ 2016.

صاروخ من سلسلة "لونغ مارش" يحمل المركبة "شنتشو"
صاروخ من سلسلة "لونغ مارش" يحمل المركبة "شنتشو"

وتمثل المركبة "شنتشو 12"، التي تعني "السفينة الإلهية"، ثالث بعثة ضمن 11 بعثة مطلوبة لإكمال بناء محطة الفضاء الصينية بحلول عام 2022. وستحمل أربع بعثات منها رواد فضاء، لترفع بذلك عدد رواد الفضاء الصينيين الذين تم إرسالهم إلى الفضاء إلى 12.

ولا يحظى رواد الفضاء الصينيون نسبياً بمكانة دولية بارزة، مقارنةً بنظرائهم الغربيين والروس.

ويحظر قانون أميركي على إدارة الطيران والفضاء الأميركية "ناسا" القيام بأي اتصال مع الصين، مما أدى إلى عدم زيارة رواد فضاء صينيين محطة الفضاء الدولية التي أنشئت قبل أكثر من 20 سنة والتي زارها أكثر من 240 رجلاً وامرأة من جنسيات مختلفة.

طفل يمشي في معرض في بكين امام صورة عملاقة لمحطة الفضاء الصينية
طفل يمشي في معرض في بكين امام صورة عملاقة لمحطة الفضاء الصينية
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وتهدف بكين إلى أن تصبح قوة رئيسية في الفضاء بحلول 2030. وقد أصبحت في مايو الماضي ثاني دولة تضع مركبة فضائية على سطح المريخ بعد عامين من هبوط أول مركبة فضائية صينية على الجانب البعيد من القمر.

وتخطط الصين أيضاً لإرسال رواد فضاء إلى القمر.

وستحطم الإقامة المزمعة لرواد الفضاء الصينية لمدة ثلاثة أشهر الرقم القياسي الصيني للبقاء في الفضاء والذي يبلغ 30 يوماً والذي سجلته بعثة رائدي الفضاء تشن دونغ وجينغ هايبنغ عام 2016 إلى نموذج أولي لمحطة الفضاء الصينية.

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